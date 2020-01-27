У Києві 27 січня спостерігається ускладнення руху транспорту

За даними Google Maps, на правому березі столиці затори утворилися на проспекті Перемоги, проспекті Курбаса, проспекті Лобановського, вул. Кирилівській, вул. Скляренка, вул. Дегтярівській, вул. Теліги, вул. Вадима Гетьмана, вул. Грінченка, вул. Жилянській, вул. Васильківській, вул. Бойчука, Набережному шосе.

На лівому березі Києва рух ускладнено на бульварі Перова, Харківському шосе, Броварському проспекті, проспекті Шухевича, проспекті Маяковського, вул. Миропільська, а також біля станції метро Осокорки.На Дарницькому мосту, мостах Патона і Метро, Північному і Південному мостах затори утворилися в напрямку правого берега.

До речі, нещодавно ми писали, що 22 січня під Києвом у місті Буча двоє пасажирів випали з маршрутки в той момент, коли намагалися вийти, а водій почав їхати.

Про це в Facebook пишуть свідки події.

Відомо, що постраждалі, зайшли в маршрутку, але зрозуміли, що сіли не в той автобус, і вирішив одразу ж вийти.

Проте водій, не дочекавшись, поки пасажири залишать транспортний засіб, і не переконавшись у їх безпеці, почав рух, в результаті чого чоловік і жінка впали.

Очевидці наздогнали маршрутку, сказавши водієві, що той «втратив» пасажирів, на що він відповів, що нічого не помітив і нікого не втрачав.

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