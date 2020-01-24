Біля станції метро "Шулявська" з'явився загадковий будівельний паркан

Що саме хочуть побудувати поруч з легендарним танком-пам'ятником, достовірно невідомо – на паркані немає ніякої інформації про плани забудовника, пише видання Сьогодні.

"Ходять різні чутки. Одні кажуть, що тут побудують житловий комплекс, інші, що торговий центр і ресторан. На територію завезли техніку і щось там риють, чи не палі вже забивають. Будівельники ведуть себе грубо і нікого на будівництво не пускають, тільки оперативно запускають і випускають будівельну техніку", – розповів місцевий житель Іван Федорчук.

Фото: Олександр Марущак

Місцеві жителі обурені планами забудови території навколо метро.

Зазначимо, що на паркані немає ніякої інформації про плани забудовника. Тільки в одному місці до нього прикріплена план-схема.

Також тут зазначено, що ділянка землі на проспекті Перемоги – це приватна власність і тут виконуються підготовчі роботи до будівництва.

Нещодавно ми писали, що в Києві на даху однієї з багатоповерхівок помітили нестандартну прибудову.

Замість величезної мансарди з шикарним видом тут побудували справжню церкву.

У мікрорайоні Оболонь помітили приватну церкву на даху багатоповерхівки. Місцеві жителі розповіли, що цю прибудову почали будувати ще в 2010 році, проте ніхто точно не знав що там буде. Спочатку все було схоже на будівництво мансарди, і ніхто і уявити собі не міг, що там зведуть цілу церкву.

Відомо, що приватна церква побудована над двоповерховою квартирою київського бізнесмена. Однак його особа невідома. При цьому на даний момент також невідомо, чи було у будівельників дозвіл на спорудження такої церкви на даху багатоповерхівки.

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