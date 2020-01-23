Люди втрачали свідомість від того, що вони побачили

Місцеві рибалки в озері знайшли тіло загиблого під Києвом у селі Бабинці 16-річного Павла Кремінського

Труп хлопця застиг у воді в позі ембріона

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Його тіло виловили місцеві рибалки в трьох-п'яти метрах від того місця на березі, де він залишив телефон і свою шапку. Вони цілий день ловили сітками, закидали спінінги", – розповіла одна з сусідок загиблого.

За її словами, коли Павла витягли на сушу, люди просто втрачали свідомість від того, що вони побачили.

"Знепритомніли чоловік 10. Було кілька швидких. Паша був в дивній позі ембріона – руки/ноги зігнуті. Я, звичайно, не експерт, але подумала, що в воду він потрапив живим і боровся за своє життя до кінця, намагаючись зігрітися. Я особисто схиляюся до думки, що він послизнувся. Там слизько. Плити, дуже вузька стежина і немає тротуару. А з іншого боку дорога і відбійник. В ту ніч був густий туман. Нічого не було видно на відстані витягнутої руки. Можливо, він вперше випив, злякався, що нічого не бачить. Нахилився до води, впав і не зміг вибратися", – поділилася сусідка.

Також друзі загиблого вважають, що до його смерті причетний місцевий житель Назар, який був з ним у ту саму ніч.

"В селищі вирішили, що Назар, у якого не дуже хороша репутація, що зробив Паші. Але коли його дістали – на ньому не було ні подряпини. Тепер чекаємо результатів експертизи", – повідомила дівчина Ганна.

Мешканці села Бабинці Бородянського району Київської області, де кілька днів тому в озері знайшли тіло 16-річного Павла Кремінського, бояться 20-річного Назара і його друзів, які можуть бути причетні до смерті юнака.

Місцеві жителі уникають розмов про смерть 16-річного хлопця.

Спілкуватися з журналістами не захотіли селищний голова та директор школи. Без дозволу рідних не став нічого обговорювати тему і один з друзів загиблого Павла.

Павло Кремінський зростав у хорошій сім'ї.

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