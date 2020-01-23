Хто і скільки отримає?

Зарплати працівників бюджетної сфери у Києві зростуть

З початку 2020 року бюджетники стали заробляти більше. У Кабінеті міністрів України заявили, що в цьому році середня зарплата має зрости на 10%.

Варто відзначити, що зростання зарплат працівників бюджетної сфери обумовлений підвищенням мінімальної заробітної плати, передає Politeka.net.

Для порівняння в 2017 році мінімальна зарплата зросла з 1600 до 3200 грн, в 2018 - до 3723 грн, в 2019 - 4173 грн, а в 2020 - 4723 грн.

Крім того, надбавки у розмірі 10% для працівників сфери освіти стали обов'язковими. Ці гроші отримують, зокрема, класні керівники та завідувачі кабінетами.

За перевірку зошитів вчителі отримують надбавку в 20%. Також додаткову суму в розмірі 10% отримують вчителі, які пропрацювали більше трьох років, понад 10 років - 20%, а 20 років - 30%.

Подібна система стосується медсестер, лікарів. Їх зарплати у 1,5-2 рази більше окладу або до семи-дев'яти тис. грн.

Зазначені суми - це нижче, ніж середня реальна зарплата в Україні.

Проте в Кабміні кажуть, що з 2020 по 2022 рік сповільняться темпи зростання реальної зарплати українців.

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Відомо, без виплат можуть залишитися ті пенсіонери, які продовжують працювати.

Через вісім років тільки половина 60-літніх зможе вийти на пенсію, інші ж будуть змушені працювати до 63-65 років.

У Міністерстві соціальної політики підкреслили, що 45% українців, які досягли 60-річчя, через вісім років будуть змушені працювати до 63 і 65 років.

"Змінилася структура зайнятості. Можна стверджувати, що стаж тих, хто виходить на пенсію, буде щорічно скорочуватися. Тут ціла сукупність факторів – з 2004-го почали враховувати тільки той стаж, за який роботодавці платили внески. Також держава вирішила не платити за студентів. А якщо з магістратурою навчання у вищому навчальному закладі може займати 5-6 років, заробити на пенсію стає ще складніше", – стверджує експерт Лідія Ткаченко, аналізуючи ситуацію з Пенсійним фондом.

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