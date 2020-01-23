Кто и сколько получит?

Зарплаты работников бюджетной сферы в Киеве вырастут

С начала 2020 года бюджетники стали зарабатывать больше. В Кабинете министров Украины заявили, что в этом году средняя зарплата должна вырасти на 10%.

Стоит отметить, что рост зарплат работников бюджетной сферы обусловлен повышением минимальной заработной платы, передает Politeka.net.

Для сравнения в 2017 году минимальная зарплата выросла с 1600 до 3200 грн, в 2018 - до 3723 грн, в 2019 - 4173 грн, а в 2020 - 4723 грн.

Кроме того, надбавки в размере 10% для сотрудников сферы образования стали обязательными. Эти деньги получают, в частности, классные руководители и заведующие кабинетами.

За проверку тетрадей учителя получают надбавку в 20%. Также дополнительную сумму в размере 10% получают учителя, которые проработали более трех лет, свыше 10 лет - 20%, а 20 лет - 30%.

Подобная система касается медсестер, врачей. Их зарплаты в 1,5-2 раза больше оклада или до семи-девяти тыс. грн.

Указанные суммы - это ниже, чем средняя реальная зарплата в Украине.

Однако в Кабмине говорят, что с 2020 по 2022 год замедлятся темпы роста реальной зарплаты украинцев.

Ранее мы писали, что киевские пенсионеры могут остаться без выплат.

Известно, без выплат могут остаться те пенсионеры, которые продолжают работать.

Через восемь лет только половина 60-летних сможет выйти на пенсию, остальные же будут вынуждены работать до 63-65 годов.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что 45% украинцев, которые достигли 60-летия, через восемь лет будут вынуждены работать до 63 и 65 лет.

"Поменялась структура занятости. Можно утверждать, что стаж тех, кто выходит на пенсию, будет сокращаться ежегодно. Тут целая совокупность факторов – с 2004-го начали учитывать только тот стаж, за который работодатели платили взносы. Также государство решило не платить за студентов. А если с магистратурой учеба в высшем учебном заведении может занимать 5-6 лет, заработать на пенсию становится еще сложнее", – утверждает эксперт Лидия Ткаченко, анализируя ситуацию с Пенсионным фондом.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.