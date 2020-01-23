Водій не побачив, як загубив пасажирів

22 січня під Києвом у місті Буча двоє пасажирів випали з маршрутки в той момент, коли намагалися вийти, а водій почав їхати

Про це в Facebook пишуть свідки події.

Відомо, що постраждалі, зайшли в маршрутку, але зрозуміли, що сіли не в той автобус, і вирішили одразу ж вийти.

Проте водій, не дочекавшись, поки пасажири залишать транспортний засіб, і не переконавшись у їх безпеці, почав рух, в результаті чого чоловік і жінка впали.

Очевидці наздогнали маршрутку, сказавши водієві, що той «втратив» пасажирів, на що він відповів, що нічого не помітив і нікого не втрачав.

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На проїжджій частині горів пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Дзвінок на лінію «101» надійшов близько 04:45.

Коли прибули рятувальники, то вогонь вже повністю охопив мікроавтобус. Вони негайно приступили до ліквідації займання. Машина вигоріла дотла.

На щастя, ніхто не постраждав.

Господар Mercedes впевнений, що це був підпал. Чоловік припускає, що це могли бути конкуренти, так як він займається пасажирськими перевезеннями.

Причини займання та інші подробиці події будуть з'ясовувати правоохоронці.

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