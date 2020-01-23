22 января под Киевом в городе Буча двое пассажиров выпали из маршрутки в тот момент, когда пытались выйти, а водитель начал ехать
Об этом в Facebook пишут свидетели происшествия.
Известно, что пострадавшие, зашли в маршрутку, но поняли, что сели не в тот автобус, и решили сразу же выйти.
Однако водитель, не дождавшись, пока пассажиры покинут транспортное средство, и не убедившись в их безопасности, начал движение, в результате чего мужчина и женщина упали.
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Очевидцы догнали маршрутку, сказав водителю, что тот «потерял» пассажиров, на что он ответил, что ничего не заметил и никого не терял.
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На проезжей части горел пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.
Вызов на линию «101» поступил около 04:45.
Когда прибыли спасатели, то огонь уже полностью охватил микроавтобус. Они незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Машина выгорела дотла.
К счастью, никто не пострадал.
Хозяин Mercedes уверен, что это был поджог. Мужчина предполагает, что это могли быть конкуренты, так как он занимается пассажирскими перевозками.
Причины возгорания и другие подробности происшествия будут выяснять правоохранители.
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