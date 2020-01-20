у Києві в будівлі ЦВК знайшли застреленим працівника УДО



НП сталася в будівлі Центральної виборчої комісії за адресою площа Лесі Українки, 1, ввечері в понеділок, 20 січня.

Як з'ясувалося, тіло чоловіка було виявлено близько 18:00. Загиблий виявився співробітником Управління державної охорони (УДО).

Видання Newsone.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що чоловік застрелився з табельної зброї.

«За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї», - повідомило джерело.

Загиблому військовослужбовцю було 25 років. Причини самогубства залишаються невідомими.

На сторінці Інформатор Київ у Фейсбук з'явилося відео з місця події (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). На ньому можна побачити, що до будівлі ЦВК приїхала швидка і поліція. Також на місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи для з'ясування усіх обставин події. Розслідування буде проводити Державне бюро розслідувань (ДБР).

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві в підвалі житлового будинку виявили трупи чоловіків.

Страшну знахідку виявив сантехнік, який спустився в підвал будинку на вулиці Маршала Малиновського вранці в п'ятницю, 10 січня. Він натрапив на тіла трьох чоловіків, які, судячи з усього, перебували в підвалі довгий час. Про це розповіли в столичній поліції.

Тіла пролежали в підвалі так довго, що особи небіжчиків встигли почорніти. Судмедексперт вже встиг оглянути трупи прямо на місці події. За його попередньою оцінкою, слідів насильницької смерті на них не знайшлося.

Поліцейські розповіли про те, що в підвалі крім трупів було виявлено алкоголь. Вони не виключили, що загиблі могли відзначати Новий рік у такій специфічній обстановці. Можливо, чоловіки отруїлися неякісним алкоголем.

На Печерске в здании Центральной Избирательной Комиссии нашли застреленного парня Gepostet von Информатор Киев am Montag, 20. Januar 2020

Нагадаємо, гору трупів виявили в багатоповерхівці Києва.

Як повідомляла Politeka, масове побоїще біля метро в Києві: все закінчилося стріляниною, багато постраждалих.

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