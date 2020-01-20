В Киеве в здании ЦИК нашли застреленным работника УГО



ЧП произошло в здании Центральной избирательной комиссии по адресу площадь Леси Украинки, 1, вечером в понедельник, 20 января.

Как выяснилось, тело мужчины было обнаружено около 18:00. Погибший оказался сотрудником Управления государственной охраны (УГО).

Издание Newsone.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что мужчина застрелился из табельного оружия.

«По предварительной информации, сотрудник УГО застрелился из табельного оружия», - сообщил источник.

Погибшему военнослужащему было 25 лет. Причины самоубийства остаются неизвестными.

На странице Информатор Киев в Фейсбук появилось видео с места происшествия (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). На нем можно увидеть, что к зданию ЦИК приехала скорая и полиция. Также на место выехали сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения всех обстоятельства произошедшего. Расследование будет проводить Государственное бюро расследований (ГБР).

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве в подвале жилого дома обнаружили трупы мужчин.

Жуткую находку обнаружил сантехник, который спустился в подвал дома на улице Маршала Малиновского утром в пятницу, 10 января. Он наткнулся на тела троих мужчин, которые, судя по всему, находились в подвале долгое время. Об этом рассказали в столичной полиции.

Тела пролежали в подвале так долго, что лица покойников успели почернеть. Судмедэксперт уже успел осмотреть трупы прямо на месте происшествия. По его предварительной оценке, следов насильственной смерти на них не нашлось.

Полицейские рассказали о том, что в подвале помимо трупов был обнаружен алкоголь. Они не исключили, что погибшие могли отмечать Новый год в такой специфической обстановке. Возможно, мужчины отравились некачественным алкоголем.

На Печерске в здании Центральной Избирательной Комиссии нашли застреленного парня Gepostet von Информатор Киев am Montag, 20. Januar 2020

Напомним, гору трупов обнаружили в многоэтажке Киева.

Как сообщала Politeka, массовое побоище у метро в Киеве: все закончилось стрельбой, много пострадавших.

Также Politeka писала о стрельбе возле обмена валют в Киеве: целились прямо в голову, кадры с места трагедии.