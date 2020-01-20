Киянин побачив у небі літаючий об'єкт
В районі залізничної станції "Київ-Дніпровський" біля станції метрополітену "Лівобережна" житель столиці побачив у небі літаючий об'єкт, який не зумів впізнати.
Відео "НЛО" розмістив "Київ оперативний".
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Користувачі мережі прокоментували даний пост, зазначивши, що на відео літає високо в повітрі звичайний пакет, а не НЛО.
"Банальний чорний пакет, який здуло з багатоповерхівки, може десь на даху зберігалися будматеріали які були накриті чорною целофанкой-висновок:хто добрався до будматеріалів і їх там вже немає... а злодії спалилися на весь інтернет, або це відволікаючий маневр, з розрахунком що люди подумають що це НЛО,замість того щоб перешкодити злодіям, всі повелися...", "М'яко однак НЛО на посадку йде. Видно легкий апарат. У нас пакетом називають", "Але блін видаляйте його,якщо кульок плутати з НЛО то це пизнец,або дізнайтеся адресу читача і в дурку,буде краще".
Крім того, ми вже писали, що в інтернет-мережі виник ажіотаж через «НЛО», яке жителі Києва помітили прямо посеред білого дня.
«НЛО замаскувалось під автомобіль. Будьте обережні», — йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на самих знімках можна помітити машину, на даху якої прив'язана «НЛО». Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.
«Колір уфо-москалика, зараз актуальний», «прилетіли з Нібіру. Заполонили планету», «чекаю – чувак стырил тарілку», «41-е непізнане», «бамблбі – це ти?», — пишуть вони.
Нагадаємо, про НП в метро Києва: поїзди раптово зупинилися, кадри колапсу.
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