Киянин побачив у небі літаючий об'єкт

В районі залізничної станції "Київ-Дніпровський" біля станції метрополітену "Лівобережна" житель столиці побачив у небі літаючий об'єкт, який не зумів впізнати.

Відео "НЛО" розмістив "Київ оперативний".

В районе ж/д станции Киев Днепровский у м. Левобережная наш читатель что-то обнаружил. Говорит, что похоже на НЛО🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020

Користувачі мережі прокоментували даний пост, зазначивши, що на відео літає високо в повітрі звичайний пакет, а не НЛО.

"Банальний чорний пакет, який здуло з багатоповерхівки, може десь на даху зберігалися будматеріали які були накриті чорною целофанкой-висновок:хто добрався до будматеріалів і їх там вже немає... а злодії спалилися на весь інтернет, або це відволікаючий маневр, з розрахунком що люди подумають що це НЛО,замість того щоб перешкодити злодіям, всі повелися...", "М'яко однак НЛО на посадку йде. Видно легкий апарат. У нас пакетом називають", "Але блін видаляйте його,якщо кульок плутати з НЛО то це пизнец,або дізнайтеся адресу читача і в дурку,буде краще".

Крім того, ми вже писали, що в інтернет-мережі виник ажіотаж через «НЛО», яке жителі Києва помітили прямо посеред білого дня.

«НЛО замаскувалось під автомобіль. Будьте обережні», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на самих знімках можна помітити машину, на даху якої прив'язана «НЛО». Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.

«Колір уфо-москалика, зараз актуальний», «прилетіли з Нібіру. Заполонили планету», «чекаю – чувак стырил тарілку», «41-е непізнане», «бамблбі – це ти?», — пишуть вони.

Нагадаємо, про НП в метро Києва: поїзди раптово зупинилися, кадри колапсу.

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