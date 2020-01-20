Киевлянин увидел в небе летающий объект

В районе железнодорожной станции "Киев Днепровский" у станции метрополитена "Левобережная" житель столицы увидел в небе летающий объект, который не сумел опознать.

Видео "НЛО" разместил "Киев оперативный".

В районе ж/д станции Киев Днепровский у м. Левобережная наш читатель что-то обнаружил. Говорит, что похоже на НЛО🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020

Пользователи сети прокомментировали данный пост, отметив, что на видео летает высоко в воздухе обычный пакет, а не НЛО.

" Банальный черный пакет, который сдуло с многоэтажки, может гдето на крыше хранились строй материалы которые были накрыты черной целофанкой-вывод:кто-то добрался до стройматериалов и их там уже нет... а воры спалились на весь интернет, или это отвлекающий манёвр, с расчетом что люди подумают что это НЛО,вместо того чтоб помешать ворам, все повелись...", "Мягко однако НЛО на посадку идёт. Видно легковесный аппарат. У нас пакетом называют", "Но блин удаляйте его,если кулек путать с НЛО то це пизнец,или узнайте адрес читателя и в дурку,будет лучше".

Кроме того, мы уже писали, что в интернет-сети возник ажиотаж из-за «НЛО», которое жители Киева заметили прямо посреди белого дня.

«НЛО замаскировалось под автомобиль. Будьте осторожны», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на самих снимках можно заметить машину, к крыше которой привязана «НЛО». Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.

«Цвет уфо-москалыка, сейчас актуальный», «прилетели с Нибиру. Заполонили планету», «жду – чувак стырил тарелку», «41-е неопознанное», «бамблби – это ты?», — пишут они.

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