Киевлянин увидел в небе летающий объект
В районе железнодорожной станции "Киев Днепровский" у станции метрополитена "Левобережная" житель столицы увидел в небе летающий объект, который не сумел опознать.
Видео "НЛО" разместил "Киев оперативный".
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Пользователи сети прокомментировали данный пост, отметив, что на видео летает высоко в воздухе обычный пакет, а не НЛО.
" Банальный черный пакет, который сдуло с многоэтажки, может гдето на крыше хранились строй материалы которые были накрыты черной целофанкой-вывод:кто-то добрался до стройматериалов и их там уже нет... а воры спалились на весь интернет, или это отвлекающий манёвр, с расчетом что люди подумают что это НЛО,вместо того чтоб помешать ворам, все повелись...", "Мягко однако НЛО на посадку идёт. Видно легковесный аппарат. У нас пакетом называют", "Но блин удаляйте его,если кулек путать с НЛО то це пизнец,или узнайте адрес читателя и в дурку,будет лучше".
Кроме того, мы уже писали, что в интернет-сети возник ажиотаж из-за «НЛО», которое жители Киева заметили прямо посреди белого дня.
«НЛО замаскировалось под автомобиль. Будьте осторожны», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на самих снимках можно заметить машину, к крыше которой привязана «НЛО». Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.
«Цвет уфо-москалыка, сейчас актуальный», «прилетели с Нибиру. Заполонили планету», «жду – чувак стырил тарелку», «41-е неопознанное», «бамблби – это ты?», — пишут они.
Напомним, про ЧП в метро Киева: поезда внезапно остановились, кадры коллапса.
Ранее Politeka писала о том, что побоище устроили в центре Киева, фото происходящего.
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