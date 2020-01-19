У Києві на Троєщині загорілася багатоповерхівка, почалася термінова евакуація

Відео з пожежею на вулиці Каштановій, 15а, розмістили в соцмережах. Так, відео з пожежею з'явилися на Facebook у пабликах «ДТП Київ» і «Київ Оперативний», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Загоряння на 3-4 поверсі багатоповерхового будинку. Відбувається евакуація мешканців. Також густий дим затягнув всі верхні поверхи. На місці кілька одиниць пожежної техніки. Деталі події та інформація про постраждалих встановлюються", – повідомили очевидці події.

«Дуже серйозно палає багатоквартирний будинок на Бальзака (ж/м Троєщина). Сподіваємося, що обійдеться без постраждалих», – написали в мережі під другим відео.

В коментарях місцеві жителі припустили, що могло стати причиною займання.

«Дим без вогню на весь будинок, походу там опалення рвонуло», «По ходу, горіло, загасили, вода, якою гасили випаровується», «Дуже сподіваюся, що жертв немає», «Туди поліція пожарку супроводжувала хвилин 20 назад», «Схоже на пар, а не дим», «Це що, там пів будинку горить? Або гаряча знову прорвала?», «Або шашлик на балконі смажать..», «На пожежу не схоже, пар?», «Рідкий азот?», «Це опалення», – губляться в здогадах користувачі мережі.

У мережі з'явилася інформація, що загорілася квартира на 4-му поверсі, і її вже вдалося загасити. У ЗМІ пишуть, що вогонь поширився на 65 квадратних метрів. Одна з кімнат квартири вигоріла повністю.

«Горів 4 поверх, загасили», – розповіла киянка в мережі, підтвердивши свої слова фото з місця подій.

Також повідомляється, що з-за пожежі затримується рух автобусів №21, маршрут яких пролягає по вулиці Каштановій. Зараз вони тимчасово ходять по маршруту автобусів №73.

Серьезный #пожар в Киеве на #Каштанова 15А Возгорание на 3-4 этаже многоэтажного дома. Происходит эвакуация жильцов. Так же Густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливается. Gepostet von dtp.kiev.ua am Sonntag, 19. Januar 2020

Дуже серйозно палає багатоквартирний будинок на Бальзака (ж/м Троєщина). Сподіваємося, що обійдеться без потерпілих. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020

Нагадаємо, що у Києві вночі 17 січня горів приватний будинок, в якому знаходилися люди. За попередньою інформацією, пожежа сталася в будинку на вулиці Адмірала Ушакова: загорівся дах у приватному двоповерховому будинку. Мешканці, які перебували в будинку, помітивши загоряння, відразу ж спустилися на перший поверх і викликали рятувальників. Пожежу оперативно ліквідували, і ніхто не постраждав.

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