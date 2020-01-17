Стало відомо, що зараз з дитиною

В київській дитячій лікарні сталася жахлива ПП

Мама привела дитину до лікаря, але в будівлі лікарні на дитину впали двері.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Україна Зараз".

У Києві в поліклініці на Виноградарі на 4-річну дитину впали двері. Мама привела його до лікаря через те, що малюк захворів на вітрянку. Поки вони чекали своєї черги малюк гуляв по холу лікарні.

В коридорі поліклініки стояли демонтовані двері, хлопчик із цікавості підійшов до них, щоб розглянути. Але раптом вони раптово похитнулись і впали на хлопчика.

В результаті цього, дитина отримала перелом стегна. Потерпілому хлопчику необхідна операція.

Але так як він зараз хворіє вітрянкою які-небудь хірургічні втручання робити заборонено, тому медики чекають повного одужання дитини.

Нещодавно ми писали, що під Києвом горе-мати залишила трьох дітей у будинку без їжі та опалення.

Про покинутих дітей поліцейським повідомив сільський голова. Малюки у віці 5 і 9 років, а також 11-місячне немовля перебували в антисанітарних умовах та потребували медичної допомоги.

Оскільки дітям загрожувала реальна небезпека, а місцезнаходження батьків встановити не вдалося, правоохоронці вирішили вилучити дітей.

Через якийсь час, служби знайшли матір покинутих дітей. Нею виявилася 34-річна жінка.

На неї склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Купап.

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