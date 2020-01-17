В київській дитячій лікарні сталася жахлива ПП
Мама привела дитину до лікаря, але в будівлі лікарні на дитину впали двері.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Україна Зараз".
У Києві в поліклініці на Виноградарі на 4-річну дитину впали двері. Мама привела його до лікаря через те, що малюк захворів на вітрянку. Поки вони чекали своєї черги малюк гуляв по холу лікарні.
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В коридорі поліклініки стояли демонтовані двері, хлопчик із цікавості підійшов до них, щоб розглянути. Але раптом вони раптово похитнулись і впали на хлопчика.
В результаті цього, дитина отримала перелом стегна. Потерпілому хлопчику необхідна операція.
Але так як він зараз хворіє вітрянкою які-небудь хірургічні втручання робити заборонено, тому медики чекають повного одужання дитини.
Нещодавно ми писали, що під Києвом горе-мати залишила трьох дітей у будинку без їжі та опалення.
Про покинутих дітей поліцейським повідомив сільський голова. Малюки у віці 5 і 9 років, а також 11-місячне немовля перебували в антисанітарних умовах та потребували медичної допомоги.
Оскільки дітям загрожувала реальна небезпека, а місцезнаходження батьків встановити не вдалося, правоохоронці вирішили вилучити дітей.
Через якийсь час, служби знайшли матір покинутих дітей. Нею виявилася 34-річна жінка.
На неї склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Купап.
Нагадаємо, неадекват влаштував переполох в метро Києва, відео НП.
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