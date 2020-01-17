Стало известно, что сейчас с ребенком

В киевской детской больнице произошло жуткое ЧП

Мама привела малыша к врачу, но в здании больницы на ребенка упали двери.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина Сейчас".

В Киеве в поликлинике на Виноградаре на 4-летнего ребенка упали двери. Мама привела его к врачу из-за того, что малыш заболел ветрянкой. Пока они ждали своей очереди малыш гулял по холлу больнице.

В коридоре поликлиники стояли демонтированные двери, мальчик из любопытства подошел к ним, чтобы рассмотреть. Но вдруг они внезапно пошатнулись и свалились на мальчика.

В результате этого, ребенок получил перелом бедра. Пострадавшему мальчику необходима операция.

Но так как он сейчас болеет ветрянкой какие-либо хирургические вмешательства делать запрещено, потому медики ждут полного выздоровления ребенка.

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О брошенных детях полицейским сообщил сельский голова. Малыши в возрасте 5 и 9 лет, а также 11-месячный младенец находились в антисанитарных условиях и нуждались в медицинской помощи.

Поскольку детям угрожала реальная опасность, а местонахождение родителей установить не удалось, правоохранители решили изъять детей.

Спустя какое-то время, службы нашли мать брошенных детей. Ей оказалась 34-летняя женщина.

На нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (Неисполнение родителями обязательств по воспитанию детей) КУоАП.

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