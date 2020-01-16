В Яготині Київської області терміново евакуювали дітей
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Київської області.
В Яготинському НВК №3 рятувальники 15 січня провели навчання. За тактичним задумом, в школі виникла пожежа. Рятувальники провели евакуацію учнів і викладачів.
Проте в будівлі залишився один учень, який самостійно не зміг залишити приміщення. Рятувальники виявили дитину і вивели його у двір.
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Після навчань рятувальники провели із школярами профілактичні бесіди та інструктажі з правил пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.
Раніше ми писали, що київським дітям без щеплення заборонять відвідувати школу тільки в разі збільшення числа захворювань.
Всім дітям без вакцин не буде заборонено відвідувати навчальні заклади в Києві. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Чиновник зазначив, що в разі низького рівня вакцинації та погіршення статистичних даних про наявність захворювань керівництво Києва буде змушене обмежити доступ невакцинованих дітей в установи, забезпечивши їх право на дистанційне навчання.
Він також заявив, що влада спільно з медиками повинні працювати над тим, щоб вакцинація проходила на належному рівні.
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