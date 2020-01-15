Під Києвом у селі Макарів, оголосили в розшук двох хлопців — 15 і 13 років

Хлопчики — вихованці Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Осницький В'ячеслав (ліворуч) та Беспутін Іван (праворуч)

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування дітей, просять телефонувати на «102». Пише Politeka.net з посиланням на Службу розшуку дітей в Київській області.

Осницкий В'ячеслав і Беспутин Іван самовільно покинули реабілітаційний центр за адресою вулиця Макаровська, 31, 14 січня близько 23:30. З тих пір на зв'язок вони не виходили і де вони знаходяться — невідомо.

Прикмети хлопчиків

Осницкий В'ячеслав — на вигляд 16 років, зріст 170 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя овальне, очі темні, волосся світло-русяве, коротке. Був одягнений: куртка чорного кольору до колін, чорні спортивні штани, темні кросівки.

Беспутин Іван — на вигляд 14 років, зріст 152 сантиметри, худорлявої статури, обличчя овальне, очі сірі, волосся світле, коротке. Був одягнений: куртка синьо-чорного кольору, чорні штани, білі кросівки.

Нещодавно ми писали, що під Києвом розшукують дівчину, яка безслідно зникла два дні тому.

15-річну Юлію Харченко в розшук оголосило Згуровское відділення поліції, про що повідомили у Службі розшуку дітей ГУ Нацполиции Київської області.

Дівчина зникла ще 22 грудня. Вранці вона вийшла з будинку в смт Згурівка і досі не з'явилася.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст близько 180 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі сіро-зелені, брови дугоподібні густі, волосся каштанове, середньої довжини.

Юлія була одягнена в парку кольору хакі з хутром на капюшоні, чорні штани і сіру в'язану шапку з помпоном, взута в чорні черевики.

Всіх, хто десь бачив Юлію чи знає щось про її місцезнаходження, просять повідомляти в поліцію.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

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