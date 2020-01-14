У Києві на даху однієї з багатоповерхівок помітили нестандартну прибудову

Замість величезної мансарди з шикарним видом тут побудували справжню церкву.

Відповідні фото були опубліковані в Telegram-каналі "Kyiv Live".

У мікрорайоні Оболонь помітили приватну церкву на даху багатоповерхівки. Місцеві жителі розповіли, що цю прибудову почали будувати ще в 2010 році, проте ніхто точно не знав що там буде. Спочатку все було схоже на будівництво мансарди, і ніхто і уявити собі не міг, що там зведуть цілу церкву.

Відомо, що приватна церква побудована над двоповерховою квартирою київського бізнесмена. Однак його особа невідома. При цьому на даний момент також невідомо, чи був у будівельників дозвіл на спорудження такої церкви на даху багатоповерхівки.

Нещодавно ми писали, що у центрі Києва на одній з історичних будівель по вулиці Глибочицькій з'явилася надбудова ще одного поверху.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів житель Києва Дмитро Макагон, опублікувавши відповідні фото.

«Кому потрібна будівля, якщо там не можна буде додати парочку мансардних поверхів? Незрозуміло тільки, чому пану на Майдані заборонили таке робити, а іншим можна», — написав киянин.

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