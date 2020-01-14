В Киеве на крыше одной их многоэтажек заметили нестандартную пристройку

Вместо громадной мансарды с шикарным видом здесь построили настоящую церковь.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале "Kyiv Live".

В микрорайоне Оболонь заметили частную церковь на крыше многоэтажки. Местные жители рассказали, что эту пристройку начали строить еще в 2010 году, однако никто точно не знал что там будет. Поначалу все походило на строительство мансарды, и никто и представить себе не мог, что там возведут целую церковь.

Известно, что частная церковь построена над двухэтажной квартирой киевского бизнесмена. Однако его личность неизвестна. При этом на данный момент также неизвестно, имелось ли у строителей разрешение на сооружение такой церкви на крыше многоэтажки.

Недавно мы писали, что в центре Киева на одном из исторических зданий по улице Глубочицкой появилась надстройка еще одного этажа.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал житель Киева Дмитрий Макагон, опубликовав соответствующие фото.

«Кому нужно здание, если там нельзя будет добавить парочку мансардных этажей? Непонятно только, почему господину на Майдане запретили такое делать, а остальным можно», — написал киевлянин.

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