Поліція Києва 14 січня посилила заходи безпеки в центрі міста

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

14 січня в центральній частині столиці анонсовано проведення масових акцій, у тому числі біля будівлі Верховної Ради.

Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі.

Акції протесту, приурочені до відновлення пленарних засідань Верховної Ради після канікул. При цьому сьогодні на розгляд земельні законопроекти виноситься не будуть. Мітинги через ринок землі анонсовані з 14 по 17 січня.

Раніше ми писали, що 17 грудня почалися численні акції протестів під Верховною Радою України.

Це акції щодо ринку землі, авто з еврономерами і на підтримку законопроектів про Трудовий кодекс. Всього в районі Верховної Ради перебувало кілька тисяч чоловік.

Також під парламентом зібралися противники нового Трудового кодексу, який полегшує звільнення співробітників і збільшує робочий день.

Звучали гасла і про те, щоб повернути борги по зарплаті шахтарям. А неподалік зібралися представники "АвтоЄвросили" - прихильники безмитного ввезення автомобілів з Європи.

Рух у центрі Києва був частково перекрито, в тому числі, і по вулиці Грушевського. Уздовж вулиці Грушевського були припарковані авто з європейськими номерами. На площі Конституції активісти стояли з прапорами "Разом - сила".

Нагадаємо, автозаки стягнули під вікна Зеленського, ситуація в Києві загострюється.

Як повідомляла Politeka, у Києві розгорівся новий «Антимайдан», кадри скандального протесту.

Також Politeka писала, що Майдан проти Зеленського зазнав фіаско, Порошенко підставили самі близькі.