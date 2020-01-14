Полиция Киева 14 января усилила меры безопасности в центре города

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

14 января в центральной части столицы анонсировано проведение массовых акций, в том числе у здания Верховной Рады.

Сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Акции протеста приурочены к возобновлению пленарных заседаний Верховной Рады после каникул. При этом сегодня на рассмотрение земельные законопроекты выносится не будут. Митинги из-за рынка земли анонсированы с 14 по 17 января.

Ранее мы писали, что многочисленные акции протестов начались 17 декабря под Верховной Радой Украины.

Это акции относительно рынка земли, авто с еврономерами и в поддержку законопроектов о Трудовом кодексе. Всего в районе Верховной Рады находилось несколько тысяч человек.

Также под парламентом собрались противники нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день.

Звучали лозунги и о том, чтобы вернуть шахтерам долги по зарплате. А неподалеку собрались представители "АвтоЕвросилы" - сторонники безпошлинного ввоза автомобилей из Европы.

Движение в центре Киева было частично перекрыто, в том числе, и по улице Грушевского. Вдоль улицы Грушевского были припаркованы авто с европейскими номерами. На площади Конституции активисты стояли с флагами "Разом - сила".

Напомним, автозаки стянули под окна Зеленского, ситуация в Киеве накаляется.

Как сообщала Politeka, в Киеве разгорелся новый «Антимайдан», кадры скандального протеста.

Также Politeka писала, что Майдан против Зеленского потерпел фиаско, Порошенко подставили самые близкие.