Вранці 13 січня в двох мікрорайонах Києва зафіксовано небезпечне повітря

Відзначимо, майже на всій території Києва зафіксована безпечна якість повітря.

Таке в столиці спостерігається вкрай рідко.

За даними телеграм-бота "Індекс якості повітря у Києві", ризик для людей з респіраторними захворюваннями зафіксований лише в Теремках і Соцмісті.

Нещодавно ми писали, що 11 січня хмара чадного газу накрила частину України, зокрема Київщину.

Про це повідомляє радник заступника міського голови КМДА Олег Попенко на своїй сторінці в Фейсбук.

"Над Україною знову найвища концентрація CO в світі, порівнянно з промисловими районами Китаю або Нью-Йоркській агломерацією! Накрило так само як і в жовтні пів-країни від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя...", - повідомляє радник заступника міського голови.

Попенко зазначив, що історія повторюється - українці не знають, чим вони дихають.

"Знову історія повторюється, і знову наш Гідрометцентр мовчить. Половина території України покрита огроным хмарою концентрації СО І українці не мають ніякої інформації щодо того, чим вони дихають. Що це і чому це знову накопичилося над Україною? - розповів він в Facebook.

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