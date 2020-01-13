Вранці 13 січня в двох мікрорайонах Києва зафіксовано небезпечне повітря

Відзначимо, майже на всій території Києва зафіксована безпечна якість повітря.

Таке в столиці спостерігається вкрай рідко.

За даними телеграм-бота "Індекс якості повітря у Києві", ризик для людей з респіраторними захворюваннями зафіксований лише в Теремках і Соцмісті.

Популярні новини зараз

Джолі, Кідман, Спірс та інших зірок показали без макіяжу: "неможливо впізнати"

Дружина Кошового із Квартал 95 вразила інтимним фото з чоловіком: «Хтось підкрадається»

Біда наздогнала скандальну Волочкову на морі, нове відео вражає: "Страшно дивитися"

"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Показати ще

Нещодавно ми писали, що 11 січня хмара чадного газу накрила частину України, зокрема Київщину.

Про це повідомляє радник заступника міського голови КМДА Олег Попенко на своїй сторінці в Фейсбук.

"Над Україною знову найвища концентрація CO в світі, порівнянно з промисловими районами Китаю або Нью-Йоркській агломерацією! Накрило так само як і в жовтні пів-країни від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя...", - повідомляє радник заступника міського голови.

брудний повітря

Попенко зазначив, що історія повторюється - українці не знають, чим вони дихають.

"Знову історія повторюється, і знову наш Гідрометцентр мовчить. Половина території України покрита огроным хмарою концентрації СО І українці не мають ніякої інформації щодо того, чим вони дихають. Що це і чому це знову накопичилося над Україною? - розповів він в Facebook.

Нагадаємо, неадекват влаштував переполох в метро Києва, відео ПП.

Як повідомляла Politeka, дом-монстр з'явився в центрі Києва, фото.

Також Politeka писала, що київський вокзал став центром грандіозного торжества через воїна АТО.