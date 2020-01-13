Вранці 13 січня в двох мікрорайонах Києва зафіксовано небезпечне повітря
Відзначимо, майже на всій території Києва зафіксована безпечна якість повітря.
Таке в столиці спостерігається вкрай рідко.
За даними телеграм-бота "Індекс якості повітря у Києві", ризик для людей з респіраторними захворюваннями зафіксований лише в Теремках і Соцмісті.
Джолі, Кідман, Спірс та інших зірок показали без макіяжу: "неможливо впізнати"
Дружина Кошового із Квартал 95 вразила інтимним фото з чоловіком: «Хтось підкрадається»
Біда наздогнала скандальну Волочкову на морі, нове відео вражає: "Страшно дивитися"
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Нещодавно ми писали, що 11 січня хмара чадного газу накрила частину України, зокрема Київщину.
Про це повідомляє радник заступника міського голови КМДА Олег Попенко на своїй сторінці в Фейсбук.
"Над Україною знову найвища концентрація CO в світі, порівнянно з промисловими районами Китаю або Нью-Йоркській агломерацією! Накрило так само як і в жовтні пів-країни від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя...", - повідомляє радник заступника міського голови.
Попенко зазначив, що історія повторюється - українці не знають, чим вони дихають.
"Знову історія повторюється, і знову наш Гідрометцентр мовчить. Половина території України покрита огроным хмарою концентрації СО І українці не мають ніякої інформації щодо того, чим вони дихають. Що це і чому це знову накопичилося над Україною? - розповів він в Facebook.
Нагадаємо, неадекват влаштував переполох в метро Києва, відео ПП.
Як повідомляла Politeka, дом-монстр з'явився в центрі Києва, фото.
Також Politeka писала, що київський вокзал став центром грандіозного торжества через воїна АТО.