Київське метро не втомлюється неприємно дивувати пасажирів нескінченними ноу-хау, на які українці не встигають реагувати просто фізично

За скасуванням жетонів була хаотична зміна безконтактних карток, які часто проблематично поповнити в касах підземки.

Скандальною історією поділився киянин на своїй сторінці в Facebook.

"КП "Київський метрополітен", а підкажіть, будь ласка, ім'я, прізвище і посаду особи (а ще краще тегніть його тут), який постійно придумує нові (і взаємовиключні) правила оплати проїзду в метро. Мені здається, місто має знати своїх героїв - хто цей чоловік-інновація, двигун прогресу, невгамовний винахідник, генератор ох**тільних ідей одна краща за іншу? Думаю, багато хто хотів би висловити свою щиру подяку. За правило про один жетон в руки, через яке довелося купувати(!) зелену картку, яку вже через пів року хрін де поповниш, так що автомати для цього вимкнені, через те, що хтось придумав синю картку (яку теж треба тепер придбати, якого хр**у), тупо наплювавши на власників зеленої. Ви там коли придумуєте черговий хитромудрий спосіб плюнути в своїх пасажирів, задумайтесь на хвилинку кому простіше - метрополітену придумати і запровадити його, або пасажирам тупо перестрибнути через турнікети і обплювати там у вас нах**н все? просто якщо у вас ставлення до пасажирів скотиняче, то ви потім не дивуйтеся скотскому відношенню до вас, обпльованних станцій, змальованих вагонах, порізаним сидушкам та іншого вандалізму, тому що в такій ситуації це не вандалізм, а взаємність і карма", - пише автор публікації.

Користувачі мережі підтримали автора посту.

До речі, нещодавно у Києві терміново закрили станцію метро «Площа Льва Толстого».

Як повідомили в прес-службі КП, раптове закриття станції пов'язане з дзвінком про замінування.

Відповідне рішення було прийнято у четвер, 19 грудня, о 13:55. На вхід і вихід закрита станція «Площа Льва Толстого», а також пересадка на станцію «Палац спорту».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через збій в системі оплати жителі Києва стали заручниками метрополітену. Повідомлялося, що в столиці вже другий день тривав справжній "апокаліпсис" в метро.

Люди не могли розплатитися за поїздку через збій в роботі системи оплати, яка перестала приймати банківські картки та картки киянина.

16 грудня, пасажири не витримали і влаштували погром на станції метро Льва Толстого. Відомо, що люди організували заворушення і виламали турнікети, щоб пробратися до поїздів.

Користувачі в соціальних мережах також повідомляють, що керівництво метрополітену, щоб не розгнівати пасажирів, відключили системи і пропускали людей безкоштовно.

Нагадаємо, про колапс в метро Києва: українці прорвалися і влаштували погром.

Як повідомляла Politeka, НП сталася в метро Києва: розлючена юрба влаштувала погром.

Також Politeka писала, що криваве НП сталося в метро Києва, поліція злетівся на місце різанини.