Киевское метро не устает неприятно удивлять пассажиров бесконечными ноу-хау, на которые украинцы не успевают реагировать просто физически

За отменой жетонов последовала хаотичная смена бесконтактных карточек, которые часто проблематично пополнить в кассах подземки.

Скандальной историей поделился киевлянин на своей странице в Facebook.

"КП "Киевский метрополитен", а подскажите, пожалуйста, имя, фамилию и должность человека (а еще лучше тэгните его здесь), который постоянно придумывает новые (и взаимоисключающие) правила оплаты проезда в метро. Мне кажется, город должен знать своих героев - кто этот человек-инновация, двигатель прогресса, неугомонный изобретатель, генератор ох**тельных идей одна лучше другой? Думаю, много кто хотел бы ему выразить свою искреннюю благодарность. За правило про один жетон в руки, через которое пришлось покупать(!) зеленую карточку, которую уже через пол года хрен где пополнишь, так что автоматы для этого выключены, из-за того, что кто-то придумал синюю карточку (которую тоже надо теперь купить, какого х**а), тупо наплевав на владельцев зеленой. Вы там когда придумываете очередной хитроумный способ плюнуть в своих пассажиров, задумайтесь на минутку кому проще - метрополитену придумать и внедрить его, или пассажирам тупо перепрыгнуть через турникеты и обплевать там у вас нах**н все? просто если у вас отношение к пассажирам скотское, то вы потом не удивляйтесь скотскому отношению к вам, обплеванным станциям, обрисованным вагонам, изрезанным сидушкам и прочему вандализму, потому что в такой ситуации это не вандализм, а взаимность и карма", - пишет автор публикации.

Пользователи сети поддержали автора поста в Фейсбук.

К слову, недавно в Киеве экстренно закрыли станцию метро «Площадь Льва Толстого».

Как сообщили в пресс-службе КП, внезапное закрытие станции связано со звонком о минировании.

Соответствующее решение было принято в четверг, 19 декабря, в 13:55. На вход и выход закрыта станция «Площадь Льва Толстого», а также пересадка на станцию «Дворец спорта».

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сбоя в системе оплаты жители Киева стали заложниками метрополитена. Сообщалось, что в столице уже второй день продолжался настоящий "апокалипсис" в метро.

Люди не могли расплатиться за поездку из-за сбоя в работе системы оплаты, которая перестала принимать банковские карты и карты киевлянина.

16 декабря, пассажиры не выдержали и устроили погром на станции метро Льва Толстого. Известно, что люди организовали беспорядки и выломали турникеты, чтобы пробраться к поездам.

Пользователи в социальных сетях также сообщают, что руководство метрополитена, чтобы не разгневать пассажиров, отключили системы и пропускали людей бесплатно.

Напомним, о коллапсе в метро Киева: украинцы прорвались и устроили погром.

Как сообщала Politeka, ЧП произошло в метро Киева: разъяренная толпа устроила погром.

Также Politeka писала, что кровавое ЧП произошло в метро Киева, полиция слетелась на место резни.