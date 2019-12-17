Через збій в системі оплати жителі Києва стали заручниками метрополітену

Про це пише Telegram-канал "Х**вий Київ".

Повідомляється, що в столиці вже другий день триває цей "апокаліпсис" в метро.

Люди не можуть розплатитися за поїздку через збій в роботі системи оплати, яка перестала приймати банківські картки та картки киянина.

Вчора, 16 грудня, пасажири не витримали і влаштували погром на станції метро Льва Толстого. Відомо, що люди організували заворушення і виламали турнікети, щоб пробратися до поїздів.

Користувачі соціальних мереж також повідомляють, що керівництво метрополітену, щоб не розгнівати пасажирів, відключило системи і пропускали людей безкоштовно.

Також у метрополітені Києва повідомили, що сьогодні нібито відновлено роботу платіжних систем, але пасажири стверджують протилежне: на деяких станціях столичного метрополітену триває колапс.

Раніше ми повідомляли про іншу НП, яка сталася в київському метрополітені. Зокрема, молодий чоловік влаштував дивний дебош на станції метро Оболонь.

Молодий чоловік з невідомих причин почав кидати в працівників метрополітену скляні пляшки. Заспокоїти вдалося на стразу бешкетника, який влаштував переполох. Довелося викликати поліцію на місце події. Для того, щоб затримати молодика, довелося задіяти чотири людини.

Невідомо, що стало причиною такої поведінки. Люди в коментарях зазначили, що таких людей не можна підпускати до пасажирів.

Також ми розповідали про різанину, яка трапилася на Контрактовій. Між двома чоловіками в метро на вищезазначеній станції сталася бійка, поліцейські прийшли в самий її розпал, один з учасників кинувся тікати з місця інциденту, але його затримали.

Їм виявився, якщо не призвідник, то саме той, хто поранив іншого пасажира. На місце прибула карета швидкої допомоги. Потерпілий, який повідомив, що на нього напали й поранили ножем у плече, відправився в лікарню.

Нагадаємо, НП у метро Києва: з'їхалися вибухотехніки і поліція.

Як повідомляла Politeka, НП в метро Києва: чоловік влаштував переполох, з'явилося відео інциденту.

Також Politeka писала, що кривава НП сталася в метро Києва, поліція злетівся на місце різанини.