Вторник, 13 октября, принесёт смешанную энергетику: часть знаков ждёт прорыв и новый старт, другая часть почувствует усталость и потребность остановиться и переосмыслить последние дни. Прогноз на этот день опубликовало издание Horoscope.com, и оно советует всем прислушаться к собственному ритму, а не спешить.

Овен

Овны долго ждали момента, чтобы окунуться в новые приключения после длительного периода размышлений. Этот момент почти настал! У вас есть стратегия, цель и все необходимые средства для успеха. Осталось сделать ещё немного работы — соберите силы и будьте готовы действовать с новой энергией. Не спешите форсировать события, лучше завершите подготовительный этап, чтобы стартовать уверенно и без лишних рисков.

Телец

Если чувствуете усталость и раздражительность, Тельцы, знайте — это нормально. Последние недели были слишком насыщены учёбой и работой. Хочется продолжать в том же темпе? Будьте осторожны: амбиции могут привести к серьёзному физическому истощению. Болезнь лишь добавит разочарования, так что позаботьтесь о базовых потребностях — полноценном сне, отдыхе и питании. Мудрость сегодня важнее скорости.

Близнецы

Близнецам стоит посмотреть на ситуацию со стороны, как художник, отступающий от полотна, над которым работал слишком долго. Нужно очистить голову: прогуляйтесь, позвоните наставнику, напишите другу-творческому человеку. Паузы даются вам нелегко, но сегодня стоит сделать исключение. Позже вы поймёте, что это был лучший шаг — свежий взгляд поможет увидеть решения, которые раньше терялись среди деталей.

Рак

Это правильный момент, чтобы выйти из отношений или ситуаций, которые уже изжили себя, Раки. Будет нелегко, но необходимо. В профессиональной и личной жизни вы слишком долго колеблетесь разрывать неприятные обязательства, боясь обидеть кого-то. Но в итоге вы вредите себе. Сегодня стоит придать больше значения собственным потребностям и пойти своим путём, даже если это означает сложный разговор.

Лев

Несколько дней назад Львы рванули вперёд, сделав большой прогресс за короткое время. Теперь накатили сомнения, подтачивающие энергию. Оглядываясь на последние события, становится очевидно: спешка была несколько неосмотрительной. Не сдавайтесь, Лев, — просто пересмотрите стратегию. Небольшая корректировка плана поможет вернуть уверенность и двигаться дальше без лишнего риска для нервов и финансов.

Дева

Сегодня Дев будут преследовать мысли о личной жизни. Возможно, вас интересует идея исследовать скрытые грани отношений, но вы не уверены, как рассказать об этом партнёру. Возможно, вы всё ещё присматриваетесь, ожидая, пока поймёте собственные чувства. В любом случае сегодня вполне можно сделать первый шаг — осторожная откровенность сейчас пойдёт на пользу.

Весы

Сегодня, как никогда, Весов тянет сбежать от рутины. Хочется новых впечатлений, лиц и мест, но приходится балансировать желания с рабочими и домашними обязанностями. Это нелегко. Доверьтесь собственному воображению — оно подскажет способ согласовать конфликтные потребности без резких решений. Даже небольшое изменение маршрута или привычного дня способно освежить настроение.

Скорпион

Скорпионы наконец поправляются: мелкие неурядицы, которые в последнее время изматывали, начинают исчезать. Физическая энергия возвращается. Но если переусердствовать с удовольствиями, уровень сил снова упадёт. Если ничего другого, сегодня вы усвоите важный урок об умеренности — именно сейчас это особенно актуально. Не перегибайте палку, даже празднуя возвращение формы.

Стрелец

Стрельцы могут чувствовать себя немного подавленно сегодня — и это понятно, учитывая эмоциональные бури последнего времени. Восстановление требует времени. Изматывает не сама работа, а тревога за будущее. Позвольте себе передышку сегодня: возьмите паузу для отдыха и восстановления сил, не корите себя за замедление темпа.

Козерог

Атмосфера дома может быть напряжённой для Козерогов — возможно, произошёл интеллектуальный конфликт. Впрочем, ваша уверенность в себе сейчас сильна как никогда. Смело высказывайте мысли или претензии, которые до сих пор держали при себе, но делайте это деликатно, особенно с родными. Честный, но мягкий разговор сегодня способен снять накопившееся напряжение.

Водолей

У Водолеев сегодня ощущение лёгкого конфликта между чувствами и действиями. Вы продолжаете двигаться по плану, делать запланированное, но сердце уже не совсем в этом. Не ищите причин — просто вы долго напряжённо работали и думали. Предел достигнут, и настало время позволить себе отдохнуть, не обвиняя себя за усталость.

Рыбы

Рыбы в последнее время либо тратили, либо слишком экономили деньги. Явно настало время перебалансировать финансы, чтобы получать удовольствие, а не разочарование. Любопытно, что вы будто потеряли контакт с собственным телом — хотя именно в теле, а не в голове, вы в итоге найдёте равновесие. Сегодня стоит прислушаться к физическим ощущениям, а не только к расчётам.