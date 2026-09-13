Дефицит продуктов в Киевской области не прогнозируют, однако из-за ударов РФ по складам и логистическим узлам отдельные товары могут временно исчезать с полок. Аграрии объяснили, почему паниковать и создавать большие запасы не нужно.

Риски дефицита продуктов в Киевской области снова активно обсуждают из-за ударов РФ по складам, распределительным центрам и логистическим узлам. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что враг изменил тактику атак на Киевщине и применяет реактивные беспилотники, направленные именно на складскую инфраструктуру региона.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду подчеркнул: общего дефицита продуктов не будет, поэтому создавать панику не нужно. В то же время из-за повреждения инфраструктуры могут возникать временные перебои с отдельными товарами — в течение одной-двух недель.

"Речь идет не о дефиците продуктов, а о временных перебоях", — пояснил Марчук. По его словам, аграрный бизнес адаптируется: компании диверсифицируют места хранения и перестраивают логистические маршруты.

Отдельно эксперт обратил внимание на овощи. Для их длительного хранения нужны помещения с соответствующим температурным режимом и холодильным оборудованием, которые значительно дороже складов для зерновых. "Проблема хранения овощей не только остается актуальной, но и усложняется", — отметил Марчук.

Глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук уточнил, какие именно товары наиболее уязвимы: продукты с коротким сроком годности и те, что требуют постоянного соблюдения холодовой цепи. Речь идет о молочных продуктах, свежем мясе и рыбе, охлажденных товарах, овощах и фруктах.

В Киевской городской военной администрации сообщили о формировании запасов продуктов и питьевой воды в столице на случай длительных отключений электроэнергии. Их создают для пунктов несокрушимости и помощи малообеспеченным киевлянам.

Нужно ли делать запасы

Специалисты советуют не скупать продукты в больших объемах: полноценного дефицита продуктов в Киевской области не прогнозируют, а перебои с поставками носят временный характер. Разумнее всего — иметь минимальный резерв продуктов и питьевой воды на несколько дней на случай отключений света.

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