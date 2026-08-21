В Житомире 21 августа часть потребителей осталась без водоснабжения из-за плановых ремонтных работ теплокоммунэнерго и аварийной утечки на городском водопроводе. В Житомирводоканале опубликовали перечень адресов, которых коснулись ограничения.

Коммунальные проблемы в Житомирской области не утихают — 21 августа значительная часть потребителей в Житомире осталась без водоснабжения сразу по двум причинам: плановые ремонтные работы теплокоммунэнерго и аварийная утечка на городском водопроводе.

Как сообщает Первый житомирский информационный портал, специалисты теплокоммунэнерго продолжают плановые работы на городских сетях. По информации Житомирводоканала, на время проведения ремонтов водоснабжение приостановили для жителей нескольких многоквартирных домов.

Какие адреса остались без воды из-за плановых работ

Из-за ремонта теплосетей без водоснабжения оказались жители домов по следующим адресам:

улица Шевченко, 24, 24а, 35, 35а, 37;

улица Святослава Рихтера, 41.

Как уточнили в Житомирводоканале, возобновление подачи воды произойдет сразу после завершения ремонтных работ теплокоммунэнерго. Точные сроки пока не называют.

Аварийная ситуация на центральном водопроводе

Параллельно в городе произошла авария на водопроводной сети. Аварийная бригада уже приступила к ликвидации утечки, однако на время работ подачу воды временно прекратили для другой группы потребителей.

Без водоснабжения остались:

улица Шевченко на отрезке от улицы Князей Острожских до улицы Николая Михновского;

первый Шевченковский переулок и прилегающие жилые дома.

Как узнать о возобновлении водоснабжения

Узнать актуальную информацию о ходе ремонтных работ и сроках возобновления водоснабжения горожане могут по контактному номеру Житомирводоканала: 063 220 92 94.

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