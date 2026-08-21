Перерасчет пенсии в Днепропетровской области уже идет, а на общенациональном уровне правительство готовит еще более масштабные изменения — минимальная пенсия может вырасти до 7000 гривен благодаря новой модели начислений, которую сейчас разрабатывают в Кабинете министров.

Как сообщает Первый деловой, ключевым принципом реформы станет привязка базового уровня пенсии к минимальной заработной плате. По новой концепции, минимальная пенсия составит около 70% от «минималки». Если сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8000 гривен, то базовая пенсия по новой модели достигла бы 5600 гривен, а с учетом дальнейшего роста экономических показателей планка в 7000 гривен становится вполне реальной.

Отдельное внимание в реформе уделено коэффициентам страхового стажа. Чем дольше человек работал официально, тем больше будет надбавка к базовой пенсии. При этом периоды без уплаты страховых взносов не будут учитываться вовсе — это должно стимулировать граждан к легальному трудоустройству.

Автоматический перерасчет для работающих пенсионеров

Один из самых заметных пунктов реформы — автоматический перерасчет пенсий для тех, кто продолжает работать. Пенсионный фонд будет ежегодно обновлять данные о стаже и зарплате без каких-либо обращений от граждан. Это значит, что работающим пенсионерам больше не придется подавать заявления и стоять в очередях — повышение будет начисляться в режиме реального времени.

Надбавки за сверхнормативный стаж

Отдельно рассматривается возможность введения специальных надбавок для украинцев с длительным страховым стажем — более 40 лет. По замыслу авторов реформы, такие работники будут получать значительно большие выплаты, ведь именно длительный стаж должен стать основным фактором, определяющим размер пенсии. Конкретные проценты надбавок сейчас обсуждаются.

Когда ждать изменений

Финальная модель реформы будет зависеть от возможностей государственного бюджета и темпов экономического роста. Правительство планирует представить окончательный вариант после завершения консультаций с Министерством финансов и социальными ведомствами. Эксперты отмечают, что для полноценного запуска новой системы понадобится переходный период — одномоментное повышение всех пенсий до 7000 гривен потребовало бы сотен миллиардов дополнительных расходов, которых в бюджете пока нет.

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