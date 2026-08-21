В Україні готують масштабне оновлення пенсійної системи — мінімальні виплати можуть сягнути 7000 гривень завдяки новій формулі розрахунку, прив'язаній до мінімальної зарплати.

Перерахунок пенсії в Дніпропетровській області вже триває, а на загальнонаціональному рівні уряд готує ще масштабніші зміни — мінімальна пенсія може зрости до 7000 гривень завдяки новій моделі нарахувань, яку нині розробляють у Кабінеті міністрів.

Як повідомляє Перший бізнесовий, ключовим принципом реформи стане прив'язка базового рівня пенсії до мінімальної заробітної плати. За новою концепцією, мінімальна пенсія становитиме близько 70% від «мінімалки». Якщо зараз мінімальна зарплата в Україні складає 8000 гривень, то базова пенсія за новою моделлю сягнула б 5600 гривень, а з урахуванням подальшого зростання економічних показників планка у 7000 гривень стає цілком реальною.

Окрему увагу в реформі приділено коефіцієнтам страхового стажу. Що довше людина працювала офіційно, то більшою буде надбавка до базової пенсії. Водночас періоди без сплати страхових внесків не враховуватимуться взагалі — це має стимулювати громадян до легального працевлаштування.

Автоматичний перерахунок для працюючих пенсіонерів

Один із найпомітніших пунктів реформи — автоматичний перерахунок пенсій для тих, хто продовжує працювати. Пенсійний фонд щороку оновлюватиме дані про стаж і зарплату без жодних звернень від громадян. Це означає, що працюючим пенсіонерам більше не доведеться подавати заяви й вистоювати черги — підвищення нараховуватиметься в режимі реального часу.

Надбавки за понаднормовий стаж

Окремо розглядається можливість запровадження спеціальних надбавок для українців із тривалим страховим стажем — понад 40 років. За задумом авторів реформи, такі працівники отримуватимуть відчутно більші виплати, адже саме тривалий стаж має стати основним чинником, що визначає розмір пенсії. Конкретні відсотки надбавок наразі обговорюються.

Коли чекати змін

Фінальна модель реформи залежатиме від можливостей державного бюджету та темпів економічного зростання. Уряд планує представити остаточний варіант після завершення консультацій із Міністерством фінансів та соціальними відомствами. Експерти зазначають, що для повноцінного запуску нової системи знадобиться перехідний період — одномоментне підвищення всіх пенсій до 7000 гривень потребувало б сотень мільярдів додаткових видатків, яких у бюджеті поки немає.

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