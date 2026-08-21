Шринкфляция — явление, когда товары теряют в весе, но их цена остается неизменной. В Украине эта практика уже коснулась молочных продуктов, бакалеи, сладостей и даже кормов для животных.

Цены на продукты в Украине продолжают расти, однако производители все чаще прибегают к скрытому подорожанию — уменьшают вес товаров, оставляя ценник неизменным. Это явление имеет экономическое название шринкфляция, и оно уже стало распространенной практикой на украинском рынке.

Покупатель заходит в магазин за привычной пачкой сливочного масла, отдает ту же сумму, а дома обнаруживает: внутри не 200, а 180 граммов. Производители называют это способом избежать резкого скачка цен, однако потребители чувствуют себя обманутыми. Как сообщает издание Retailers, шринкфляция в Украине охватила десятки категорий товаров — от молочки до бытовой химии.

Какие продукты «худеют» чаще всего

Заметнее всего шринкфляция ударила по молочным продуктам — сметане, сливочному маслу, питьевым йогуртам и молоку. Не обошла она и бакалею: гречку, сахар, рис, подсолнечное масло. Меньше стали упаковки шоколада, печенья, чипсов, орешков, а также соков, сладкой газированной воды и пива.

Эксперт по B2B-продажам и бизнес-тренер Людмила Калабуха приводит конкретный пример: «Вчера я покупала сахар и гречку. Беру пачку — там 900 граммов, хотя годами мы привыкли, что такая упаковка должна весить килограмм. Сметана была 400 граммов — стала 350. Это явление уже настолько распространено, что Госпродпотребслужба даже выступала с отдельными разъяснениями после многочисленных обращений потребителей».

Реальные цифры: на сколько «похудели» популярные товары

В 2021 году Винницкий молочный завод «Рошен» выпустил сливочное масло в фасовке по 200 граммов. Тогда сладкосливочное масло «Селянское» жирностью 72,6% стоило 52,4 грн — примерно 26,2 грн за 100 граммов. Сегодня за упаковку весом 180 граммов приходится платить 120 грн, то есть 100 граммов продукта стоят уже 66,7 грн. Это примерно на 154% больше.

Похожая ситуация с питьевым бифидойогуртом «Активиа Клубника». Бутылочка весом 290 граммов с жирностью 1,5% стоила около 45 грн. Затем на полках появился вариант на 260 граммов с жирностью 1,2% за те же 45 грн. В результате 100 граммов продукта подорожали с 15,5 до 17,3 грн — примерно на 11,6%. Вместе с весом изменилась и жирность.

Еще один показательный пример — влажный корм для кошек. Обычный пауч содержит 100 граммов продукта, а новый, с праздничным дизайном, — всего 85 граммов. Цена осталась неизменной. Яркое оформление отвлекает внимание от того, что продукта в упаковке стало на 15% меньше, а стоимость 100 граммов выросла примерно на 17,6%.

Почему производители уменьшают упаковку, а не повышают цену

По словам Людмилы Калабухи, покупатель значительно лучше помнит цену, чем точный вес в пачке. «Существуют товары-маркеры, стоимость которых мы запечатлели в памяти. Если любимая сметана вдруг подорожает на 20%, потребитель сразу это заметит. А вот изменение объема с 400 до 350 граммов легко не заметить», — объясняет она. Один из способов сделать изменение менее заметным — одновременно обновить дизайн упаковки или выпустить лимитированную серию.

Себестоимость продукции в Украине стремительно растет. Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко подчеркивает: «Себестоимость хлеба сегодня формируют не только мука и другое сырье. Ощутимо выросли расходы на электроэнергию, оплату труда, упаковку, логистику, ремонт и резервное питание предприятий. Отрасль работает в условиях дефицита кадров, высокой стоимости финансирования и дополнительных военных рисков».

В то же время эксперты призывают различать шринкфляцию и обычное изменение ассортимента. «Появление изделия весом 400 или 450 граммов вместо привычных 500 граммов еще не означает шринкфляцию — особенно если его масса четко указана на упаковке и покупатель имеет выбор между разными форматами», — отмечает Дученко.

Как со шринкфляцией борются за рубежом

Шринкфляция — не украинское изобретение. В странах ЕС покупателю давно показывают не только цену упаковки, но и стоимость килограмма или литра. А во Франции с 2024 года крупные и средние магазины обязаны отдельно сообщать покупателям, если количество товара уменьшилось, а цена за единицу выросла.

Украинское законодательство пока не требует таких предупреждений. Производитель обязан указывать точное номинальное количество или массу на упаковке, однако отдельного требования наносить дополнительную надпись «вес уменьшен» не существует. «Граница достаточно понятна: производитель имеет право менять формат и вес продукции, но не имеет права скрывать фактическое количество товара или создавать у потребителя ложное представление о нем», — объясняет Юрий Дученко.

Как не переплачивать из-за шринкфляции

Эксперты советуют обращать внимание не на цену упаковки, а на стоимость килограмма или литра — именно она показывает реальное подорожание. В приведенных примерах стоимость единицы веса растет примерно на 11–18%, даже если ценник остается неизменным.

Чаще всего «худеют» молочные продукты, бакалея, сладости, снеки, напитки, корма для животных и бытовая химия. В этих категориях стоит быть особенно внимательными: проверять фактический вес на упаковке, сравнивать цену за килограмм или литр, а также следить за изменением дизайна — обновленное оформление часто маскирует уменьшение объема.

Эксперты прогнозируют, что разнообразие форматов будет только расти. На полках одновременно будут представлены как меньшие изделия для небольших домохозяйств, так и традиционные семейные форматы, а также порционные варианты — половинки, упаковки по несколько ломтиков, порционная нарезка. Покупателям придется чаще проверять цену за килограмм или литр: именно она покажет, где удобный формат, а где скрытое подорожание.

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