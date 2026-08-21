В Кременчугской громаде планируют выделить дополнительно более 2 миллионов гривен на обустройство модульного городка для переселенцев в селе Потоки. Средства направят на подготовку территории для установки временного жилья.

Гуманитарная помощь в Полтавской области продолжает поступать разным категориям населения, а для внутренне перемещенных лиц в Кременчугской громаде готовят новое жилье. Местные власти планируют выделить дополнительно более 2 миллионов гривен на обустройство модульного городка для переселенцев в селе Потоки. Как сообщает Суспільне, окончательное решение должна утвердить сессия Кременчугского городского совета.

Средства передадут Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Кременчугского городского совета для коммунального предприятия «Кременчугское подрядное специализированное дорожное ремонтно-строительное управление». Деньги используют на приобретение материалов для выполнения работ по подготовке территории под размещение временных сооружений для проживания переселенцев.

В Потоках уже активно обустраивают временное место проживания для ВПЛ. На территории площадью около 42 тысяч квадратных метров планируют разместить 50 модульных домов, каждый площадью около 14 квадратных метров. Дома состоят из спальни, кухни и санузла, полностью электрифицированы. Отопление предусмотрено электрическими радиаторами. Один дом рассчитан на небольшую семью — ориентировочно на двух человек.

Проект реализуют при участии благотворительного фонда «Диакония ЕССБ Украина» и международных доноров. По данным представителей проекта, на установку 50 домиков доноры направили около 650 тысяч долларов. В то же время Кременчугская громада вкладывает средства в подготовку территории и необходимую инфраструктуру — там обустраивают подъездные дороги, подключают водоснабжение, электроэнергию и канализацию.

Ранее из городского бюджета на обустройство городка уже направили более 15 миллионов гривен. После завершения всех работ модульный городок сможет принять до 50 семей внутренне перемещенных лиц. Проживание для переселенцев планируют сделать бесплатным, однако жители будут компенсировать коммунальные расходы.

Как получить жилье в модульном городке

В настоящее время идет подготовка территории, поэтому прием заявок еще не объявлен. Однако переселенцы, зарегистрированные в Кременчугской громаде, могут обращаться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кременчугского городского совета для получения актуальной информации об условиях заселения. Окончательный порядок предоставления жилья определят после утверждения решения на сессии горсовета.

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