У Кременчуцькій громаді планують виділити додаткові понад 2 мільйони гривень на облаштування модульного містечка для переселенців у селі Потоки. Кошти спрямують на підготовку території для встановлення тимчасового житла.

Гуманітарна допомога у Полтавській області продовжує надходити різним категоріям населення, а для внутрішньо переміщених осіб у Кременчуцькій громаді готують нове житло. Місцева влада планує виділити додаткові понад 2 мільйони гривень на облаштування модульного містечка для переселенців у селі Потоки. Як повідомляє Суспільне, остаточне рішення має затвердити сесія Кременчуцької міської ради.

Кошти передадуть Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради для комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління». Гроші використають на придбання матеріалів для виконання робіт із підготовки території під розміщення тимчасових споруд для проживання переселенців.

У Потоках уже активно облаштовують тимчасове місце проживання для ВПО. На території площею близько 42 тисяч квадратних метрів планують розмістити 50 модульних будинків, кожен площею близько 14 квадратних метрів. Будинки складаються зі спальні, кухні та санвузла, повністю електрифіковані. Опалення передбачене електричними радіаторами. Один будинок розрахований на невелику сім'ю — орієнтовно на двох людей.

Проєкт реалізують за участі благодійного фонду «Діаконія ЄССБ Україна» та міжнародних донорів. За даними представників проєкту, на встановлення 50 будиночків донори спрямували близько 650 тисяч доларів. Водночас Кременчуцька громада вкладає кошти у підготовку території та необхідну інфраструктуру — там облаштовують під'їзні дороги, підключають водопостачання, електроенергію та каналізацію.

Раніше з міського бюджету на облаштування містечка вже спрямували понад 15 мільйонів гривень. Після завершення всіх робіт модульне містечко зможе прийняти до 50 родин внутрішньо переміщених осіб. Проживання для переселенців планують зробити безкоштовним, однак мешканці компенсуватимуть комунальні витрати.

Як отримати житло у модульному містечку

Наразі триває підготовка території, тому прийом заявок ще не оголошено. Однак переселенці, які зареєстровані в Кременчуцькій громаді, можуть звертатися до Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради для отримання актуальної інформації про умови заселення. Остаточний порядок надання житла визначать після затвердження рішення на сесії міськради.

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