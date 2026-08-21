Пенсионный фонд Украины напомнил, что период ухода за ребенком может быть зачислен в страховой стаж. Это поможет сохранить общий стаж для своевременного выхода на пенсию и повлияет на итоговый размер выплат.

Пенсионный стаж в Украине — тема, волнующая миллионы граждан, ведь от количества накопленных лет зависит не только сам выход на пенсию, но и ее размер. Пенсионный фонд Украины напомнил, что официальное трудоустройство — не единственный путь формирования пенсионных прав: законодательство позволяет засчитывать в страховой стаж периоды, когда человек не работал из-за ухода за ребенком.

Кто имеет право на дополнительный стаж

Пенсионный фонд Украины определил три категории граждан, чей период ухода за ребенком подлежит зачислению в общий страховой стаж. Это касается как работающих, так и неработающих родителей.

К первой категории относятся родители, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Вторая категория — родители или опекуны, ухаживавшие за малышом до одного года и получавшие соответствующую государственную помощь. Третья категория — граждане, которые фактически ухаживали за ребенком в возрасте от одного до трех лет и не состояли в трудовых отношениях.

Какие документы нужны

Способ подтверждения периода ухода зависит от даты. Для периодов до 1 января 2004 года стаж подтверждается свидетельством о рождении ребенка или его паспортом. При необходимости дополнительно предоставляется справка из органов социальной защиты о получении соответствующей помощи.

Для периодов после 1 января 2004 года данные обычно автоматически засчитываются из системы персонифицированного учета ПФУ. Если этой информации недостаточно, потребуется приказ работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

Как оформить зачисление стажа

Для зачисления периода ухода за ребенком в страховой стаж необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, трудовую книжку, свидетельство о рождении ребенка и при необходимости — справку из органов соцзащиты. Также подать заявление можно через личный кабинет на веб-портале ПФУ (portal.pfu.gov.ua) с использованием квалифицированной электронной подписи.

Зачтут ли в льготный стаж

В Пенсионном фонде подчеркивают: автоматического зачисления декретных лет в специальный или льготный стаж нет. Время нахождения в отпуске по уходу за ребенком может быть зачислено в стаж по специальности только при наличии четко определенных законом оснований. Каждое решение по льготным категориям принимается индивидуально на основании предоставленных документов о предыдущей работе и периоде ухода.

Как сообщает today.ua, сохранение страхового стажа за период ухода за ребенком может существенно повлиять на общее количество лет, необходимых для своевременного выхода на пенсию. Напомним, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

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