Пенсійний фонд України нагадав, що період догляду за дитиною може бути зарахований до страхового стажу. Це допоможе зберегти загальний стаж для своєчасного виходу на пенсію та вплине на підсумковий розмір виплат.

Пенсійний стаж в Україні — тема, яка хвилює мільйони громадян, адже від кількості накопичених років залежить не лише сам вихід на пенсію, а й її розмір. Пенсійний фонд України нагадав, що офіційне працевлаштування — не єдиний спосіб формування пенсійних прав: законодавство дозволяє зараховувати до страхового стажу періоди, коли людина не працювала через догляд за дитиною.

Хто має право на додатковий стаж

Пенсійний фонд України визначив три категорії громадян, чий період догляду за дитиною підлягає зарахуванню до загального страхового стажу. Це стосується як працюючих, так і непрацюючих батьків.

До першої категорії належать батьки, які перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Друга категорія — батьки або опікуни, які доглядали за малюком до одного року й отримували відповідну державну допомогу. Третя категорія — громадяни, які фактично доглядали за дитиною віком від одного до трьох років і не перебували в трудових відносинах.

Які документи потрібні

Спосіб підтвердження періоду догляду залежить від дати. Для періодів до 1 січня 2004 року стаж підтверджується свідоцтвом про народження дитини або її паспортом. За потреби додатково надається довідка з органів соціального захисту про отримання відповідної допомоги.

Для періодів після 1 січня 2004 року дані зазвичай автоматично зараховуються із системи персоніфікованого обліку ПФУ. Якщо цієї інформації недостатньо, знадобиться наказ роботодавця про надання відпустки для догляду за дитиною.

Як оформити зарахування стажу

Для зарахування періоду догляду за дитиною до страхового стажу потрібно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, свідоцтво про народження дитини та за необхідності — довідку з органів соцзахисту. Також подати заяву можна через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Чи зарахують до пільгового стажу

У Пенсійному фонді наголошують: автоматичного зарахування декретних років до спеціального або пільгового стажу немає. Час перебування у відпустці для догляду за дитиною може бути зарахований до стажу за спеціальністю лише за наявності чітко визначених законом підстав. Кожне рішення щодо пільгових категорій ухвалюється індивідуально на підставі наданих документів про попередню роботу та період догляду.

Як повідомляє today.ua, збереження страхового стажу за період догляду за дитиною може суттєво вплинути на загальну кількість років, необхідних для своєчасного виходу на пенсію. Нагадаємо, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 32 років страхового стажу.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія без стажу в Полтавській області: хто має право на виплати та як їх оформити.

Також Politeka повідомляла, пенсія в Одеській області: хто може отримувати вдвічі більше.