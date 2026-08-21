ТОО «Сумытеплоэнерго» продолжает поэтапное восстановление горячего водоснабжения в областном центре. Подачу возобновляют после завершения ремонтных работ в рамках подготовки к отопительному сезону.

Коммунальные услуги в Сумской области постепенно возвращаются к привычному режиму: в Сумах ТОО «Сумытеплоэнерго» продолжает поэтапное восстановление горячего водоснабжения после выполнения ремонтных работ в рамках подготовки к отопительному сезону.

Как сообщили в Сумском городском совете, коммунальное предприятие уже начало подключение потребителей, однако процесс будет идти постепенно — не все дома получат горячую воду одновременно. Это связано с тем, что специалисты «Сумытеплоэнерго» проводили гидравлические испытания тепловых сетей и устраняли выявленные повреждения.

Ремонтные работы на теплотрассах являются обязательной частью подготовки к новому отопительному сезону. Во время гидравлических испытаний трубопроводы проверяют под повышенным давлением — это позволяет выявить слабые места и предотвратить аварийные порывы зимой, когда нагрузка на сети будет максимальной.

Как происходит восстановление горячей воды

По информации коммунальщиков, горячее водоснабжение восстанавливают поочередно — в зависимости от готовности тепловых сетей на конкретных участках. После завершения ремонта на определенном участке специалисты заполняют систему водой, проверяют герметичность и только после этого включают подачу в жилые дома.

В «Сумытеплоэнерго» подчеркивают, что график восстановления может корректироваться в зависимости от технического состояния сетей. Если во время заполнения системы выявляют новые повреждения, сроки подключения могут сдвигаться — приоритетом является безопасная и стабильная работа теплосетей в осенне-зимний период.

Как узнать о восстановлении воды по конкретному адресу

Жителям Сум, ожидающим восстановления горячего водоснабжения, рекомендуют обращаться непосредственно в ТОО «Сумытеплоэнерго» для уточнения информации по своему дому. Оперативную информацию также публикуют на официальных ресурсах Сумского городского совета. Коммунальщики призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, поскольку все работы направлены на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в течение отопительного сезона.

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