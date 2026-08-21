ТОВ «Сумитеплоенерго» продовжує поетапне відновлення гарячого водопостачання в обласному центрі. Подачу відновлюють після завершення ремонтних робіт у межах підготовки до опалювального сезону.

Комунальні послуги в Сумській області поступово повертаються до звичного режиму: у Сумах ТОВ «Сумитеплоенерго» продовжує поетапне відновлення гарячого водопостачання після виконання ремонтних робіт у межах підготовки до опалювального сезону.

Як повідомили в Сумській міській раді, комунальне підприємство вже розпочало підключення споживачів, однак процес триватиме поступово — не всі будинки отримають гарячу воду одночасно. Це пов'язано з тим, що фахівці «Сумитеплоенерго» проводили гідравлічні випробування теплових мереж і усували виявлені пошкодження.

Ремонтні роботи на теплотрасах є обов'язковою частиною підготовки до нового опалювального сезону. Під час гідравлічних випробувань трубопроводи перевіряють під підвищеним тиском — це дозволяє виявити слабкі місця та запобігти аварійним поривам узимку, коли навантаження на мережі буде максимальним.

Як відбувається відновлення гарячої води

За інформацією комунальників, гаряче водопостачання відновлюють почергово — залежно від готовності теплових мереж на конкретних ділянках. Після завершення ремонту на певній ділянці фахівці заповнюють систему водою, перевіряють герметичність і лише після цього вмикають подачу до житлових будинків.

У «Сумитеплоенерго» наголошують, що графік відновлення може коригуватися залежно від технічного стану мереж. Якщо під час заповнення системи виявляють нові пошкодження, терміни підключення можуть зсуватися — пріоритетом є безпечна та стабільна робота тепломереж в осінньо-зимовий період.

Як дізнатися про відновлення води за конкретною адресою

Мешканцям Сум, які чекають на відновлення гарячого водопостачання, рекомендують звертатися безпосередньо до ТОВ «Сумитеплоенерго» для уточнення інформації щодо свого будинку. Оперативну інформацію також публікують на офіційних ресурсах Сумської міської ради. Комунальники закликають мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, оскільки всі роботи спрямовані на забезпечення безперебійного теплопостачання впродовж опалювального сезону.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога у Сумській області: у ПФУ розповіли, хто отримає 2900 гривень до Дня Незалежності.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області: куди звертатися та які документи потрібні.

Як повідомляла Politeka, відключення світла на Сумщині й Чернігівщині: 200 тисяч абонентів без електрики, у Сумах зупинився водоканал.