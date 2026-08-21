Отключение воды в Запорожье продолжаются — 21 августа из-за аварийного ремонта на водопроводе без водоснабжения остались 750 жителей трех девятиэтажек. Об этом сообщили в КП «Водоканал», передает портал «Акцент».

Аварийные работы проводят на водопроводе диаметром 110 мм по адресу: улица Героев Национальной гвардии Украины, 45. Ремонт начали с 10:00, сразу после чего прекратили подачу воды в прилегающие дома.

Какие адреса остались без воды

До завершения аварийных работ от водоснабжения отключены три девятиэтажных дома:

ул. Героев Национальной гвардии Украины, 43;

ул. Героев Национальной гвардии Украины, 45;

ул. Водограйная, 5.

Как организован подвоз воды

Для жителей, оставшихся без водоснабжения, коммунальщики организовали подвоз технической воды автоцистерной. Машину разместили по адресу: улица Героев Национальной гвардии Украины, 45. Воспользоваться подвозом могут все жители трех домов.

В КП «Водоканал» подчеркнули, что водоснабжение восстановят сразу после завершения аварийно-ремонтных работ. Точное время восстановления пока не называют — оно будет зависеть от сложности повреждения. Коммунальщики извинились перед жителями за временные неудобства.

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