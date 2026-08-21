Отключение воды в Запорожье продолжаются — 21 августа из-за аварийного ремонта на водопроводе без водоснабжения остались 750 жителей трех девятиэтажек. Об этом сообщили в КП «Водоканал», передает портал «Акцент».
Аварийные работы проводят на водопроводе диаметром 110 мм по адресу: улица Героев Национальной гвардии Украины, 45. Ремонт начали с 10:00, сразу после чего прекратили подачу воды в прилегающие дома.
Какие адреса остались без воды
До завершения аварийных работ от водоснабжения отключены три девятиэтажных дома:
- ул. Героев Национальной гвардии Украины, 43;
- ул. Героев Национальной гвардии Украины, 45;
- ул. Водограйная, 5.
Как организован подвоз воды
Для жителей, оставшихся без водоснабжения, коммунальщики организовали подвоз технической воды автоцистерной. Машину разместили по адресу: улица Героев Национальной гвардии Украины, 45. Воспользоваться подвозом могут все жители трех домов.
В КП «Водоканал» подчеркнули, что водоснабжение восстановят сразу после завершения аварийно-ремонтных работ. Точное время восстановления пока не называют — оно будет зависеть от сложности повреждения. Коммунальщики извинились перед жителями за временные неудобства.
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