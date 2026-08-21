Через аварійний ремонт водопроводу 750 мешканців Запоріжжя тимчасово залишилися без води. Комунальники організували підвіз води автоцистерною.

Відключення води у Запоріжжі продовжуються — 21 серпня через аварійний ремонт на водопроводі без водопостачання залишилися 750 мешканців трьох дев'ятиповерхівок. Про це повідомили в КП «Водоканал», передає портал «Акцент».

Аварійні роботи проводять на водопроводі діаметром 110 мм за адресою: вулиця Героїв Національної гвардії України, 45. Ремонт розпочали з 10:00, одразу після чого припинили подачу води до прилеглих будинків.

Які адреси залишилися без води

До завершення аварійних робіт від водопостачання відключені три дев'ятиповерхові будинки:

вул. Героїв Національної гвардії України, 43;

вул. Героїв Національної гвардії України, 45;

вул. Водограйна, 5.

Як організовано підвіз води

Для мешканців, які залишилися без водопостачання, комунальники організували підвіз технічної води автоцистерною. Машину розмістили за адресою: вулиця Героїв Національної гвардії України, 45. Скористатися підвозом можуть усі мешканці трьох будинків.

У КП «Водоканал» наголосили, що водопостачання відновлять одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт. Точний час відновлення наразі не називають — він залежатиме від складності пошкодження. Комунальники перепросили мешканців за тимчасові незручності.

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