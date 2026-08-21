Более 104 тысяч уязвимых домохозяйств могут получить финансовую помощь в рамках обновленной программы "Зимняя поддержка" на отопительный сезон 2026–2027 годов. Первыми выплаты получат семьи из прифронтовых громад.

Государственная поддержка уязвимых категорий населения продолжает расширяться — на этот раз правительство готовит новый этап программы "Зимняя поддержка" для отопительного сезона 2026–2027 годов. Предварительно помощь планируют предоставить более 104 тысячам домохозяйств.

Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, ведомство обновляет механизм гуманитарного счета, через который будет направляться финансовая поддержка населению. Специальный счет открыт в Национальном банке Украины, что позволит быстрее и адреснее распределять средства между теми, кто в этом нуждается.

По словам заместителя министра социальной политики Людмилы Шемелинец, механизм адаптировали к условиям полномасштабной войны. Он также позволяет международным партнерам контролировать использование предоставленных ими средств. Отдельная задача — избежать дублирования выплат, когда одну и ту же помощь человек может получить одновременно из нескольких источников.

Кто получит "Зимнюю поддержку" первым

Первыми в очереди на получение помощи станут семьи, проживающие в прифронтовых громадах — в пределах 50 километров от линии фронта. Именно эти домохозяйства больше всего страдают от последствий войны и дополнительных расходов накануне отопительного сезона.

Новый этап программы предусматривает более адресный подход: финансирование будет направляться не всем гражданам, а прежде всего определенным категориям уязвимых семей. Государство будет использовать имеющиеся базы данных о получателях социальной помощи, чтобы точно определить людей, которые больше всего нуждаются в поддержке.

Что известно о механизме выплат

Гуманитарный счет в Нацбанке позволит аккумулировать средства от международных доноров и оперативно направлять их тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. Программа "Зимняя поддержка" уже имела успешный опыт реализации в предыдущие годы, однако на сезон 2026–2027 ее существенно обновили — прежде всего в части критериев отбора получателей.

По информации Минсоцполитики, детальные условия участия в программе, перечень необходимых документов и сроки подачи заявок обнародуют в ближайшее время. Ожидается, что механизм заработает до начала отопительного сезона, чтобы уязвимые семьи успели подготовиться к зиме.

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