Понад 104 тисячі вразливих домогосподарств можуть отримати фінансову допомогу в межах оновленої програми "Зимова підтримка" на опалювальний сезон 2026–2027 років. Першими виплати отримають родини з прифронтових громад.

Державна підтримка для вразливих категорій населення продовжує розширюватися — цього разу уряд готує новий етап програми "Зимова підтримка" для опалювального сезону 2026–2027 років. Попередньо допомогу планують надати понад 104 тисячам домогосподарств.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, відомство оновлює механізм гуманітарного рахунку, через який спрямовуватимуть фінансову підтримку населенню. Спеціальний рахунок відкрито в Національному банку України, що дозволить швидше й адресніше розподіляти кошти між тими, хто цього потребує.

За словами заступниці міністра соціальної політики Людмили Шемелинець, механізм адаптували до умов повномасштабної війни. Він також дає змогу міжнародним партнерам контролювати використання наданих ними коштів. Окреме завдання — уникнути дублювання виплат, коли одну й ту саму допомогу людина отримує одночасно з кількох джерел.

Хто отримає "Зимову підтримку" першим

Першими в черзі на отримання допомоги стануть родини, які проживають у прифронтових громадах — у межах 50 кілометрів від лінії фронту. Саме ці домогосподарства найбільше потерпають від наслідків війни та додаткових витрат напередодні опалювального сезону.

Новий етап програми передбачає більш адресний підхід: фінансування спрямовуватимуть не на всіх громадян, а передусім на визначені категорії вразливих родин. Держава використовуватиме наявні бази даних про отримувачів соціальної допомоги, щоб точно визначити людей, які найбільше потребують підтримки.

Що відомо про механізм виплат

Гуманітарний рахунок у Нацбанку дозволить акумулювати кошти від міжнародних донорів і оперативно спрямовувати їх тим, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну. Програма "Зимова підтримка" вже мала успішний досвід реалізації в попередні роки, однак на сезон 2026–2027 її суттєво оновили — насамперед у частині критеріїв відбору отримувачів.

За інформацією Мінсоцполітики, детальні умови участі в програмі, перелік необхідних документів та строки подання заявок оприлюднять найближчим часом. Очікується, що механізм запрацює до початку опалювального сезону, аби вразливі родини встигли підготуватися до зими.

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