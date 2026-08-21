У Житомирі 21 серпня частина споживачів залишилася без водопостачання через планові ремонтні роботи теплокомуненерго та аварійний витік на міському водогоні. У Житомирводоканалі оприлюднили перелік адрес, яких торкнулися обмеження.

Комунальні проблеми в Житомирській області не вщухають — 21 серпня значна частина споживачів у Житомирі залишилася без водопостачання одразу з двох причин: планові ремонтні роботи теплокомуненерго та аварійний витік на міському водогоні.

Як повідомляє Перший житомирський інформаційний портал, фахівці теплокомуненерго продовжують планові роботи на міських мережах. За інформацією Житомирводоканалу, на час проведення ремонтів водопостачання призупинили для мешканців кількох багатоквартирних будинків.

Які адреси залишилися без води через планові роботи

Через ремонт тепломереж без водопостачання опинилися мешканці будинків за такими адресами:

вулиця Шевченка, 24, 24а, 35, 35а, 37;

вулиця Святослава Ріхтера, 41.

Як уточнили в Житомирводоканалі, відновлення подачі води відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт теплокомуненерго. Точні терміни наразі не називають.

Аварійна ситуація на центральному водогоні

Паралельно в місті сталася аварія на водопровідній мережі. Аварійна бригада вже розпочала ліквідацію витоку, проте на час робіт подачу води тимчасово припинили для іншої групи споживачів.

Без водопостачання залишилися:

вулиця Шевченка на відрізку від вулиці Князів Острозьких до вулиці Миколи Міхновського;

перший Шевченківський провулок та прилеглі житлові будинки.

Як дізнатися про відновлення водопостачання

Дізнатися актуальну інформацію про перебіг ремонтних робіт та терміни відновлення водопостачання містяни можуть за контактним номером Житомирводоканалу: 063 220 92 94.

Раніше Politeka повідомляла, масштабні руйнування природи на Житомирщині: ворожі атаки завдали довкіллю понад 465 мільйонів гривень збитків.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога в Житомирській області: хто та як може отримати 5 000 гривень в серпні.

Як повідомляла Politeka, пів тисячі гектарів зелених насаджень отримають захист: суд змусив громаду на Житомирщині оформити ліси.