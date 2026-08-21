У Кропивницькому підприємство «Екостайл» ініціювало чергове підвищення тарифу на вивіз сміття — вартість послуги може зрости більш ніж на 4,5 гривні для кожної людини щомісяця.

Тарифи на комунальні послуги у Кіровоградській області можуть знову зрости — цього разу йдеться про подорожчання вивозу сміття у Кропивницькому. Комунальне підприємство «Екостайл» звернулося до міської влади з пропозицією переглянути чинний тариф на послугу з поводження з побутовими відходами.

Як повідомляє «Гречка», підприємство просить підняти вартість вивозу сміття на понад 4,5 гривні в розрахунку на одну особу щомісяця. Основною причиною перегляду тарифу комунальники називають суттєве зростання витрат — передусім на дизельне паливо, технічне обслуговування спецтранспорту та оплату праці персоналу.

Чому «Екостайл» знову просить підвищити тариф

Це вже не перша спроба підприємства скоригувати вартість послуги. У травні 2026 року «Екостайл» уже домагався підвищення — тоді тариф для мешканців багатоповерхівок зріс до 91,14 грн, а для приватного сектору — до 95,47 грн на місяць з однієї особи. Тепер комунальники пропонують нове збільшення, яке, за їхніми підрахунками, має покрити зростання собівартості послуги.

За даними підприємства, витрати на пальне за останні місяці суттєво зросли, що безпосередньо впливає на вартість логістики — спецавтотранспорт «Екостайлу» щодня долає десятки кілометрів маршрутами Кропивницького. Крім того, зросла вартість запчастин та ремонтних робіт.

Як дізнатися новий тариф і подати зауваження

Пропозиція про підвищення тарифу проходить процедуру громадського обговорення. Мешканці Кропивницького мають право подати свої зауваження та пропозиції щодо запропонованих змін. Звернутися можна безпосередньо до ТОВ «Екостайл» за адресою: вулиця Лавандова, 27, місто Кропивницький, або на електронну пошту підприємства. Також зауваження приймає виконавчий комітет Кропивницької міської ради.

Остаточне рішення щодо перегляду тарифу ухвалюватиме виконавчий комітет міської ради після завершення процедури громадського обговорення. Якщо пропозицію «Екостайлу» затвердять, нові суми в платіжках мешканці Кропивницького побачать уже найближчими місяцями.

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