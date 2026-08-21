В Кропивницком предприятие «Экостайл» инициировало очередное повышение тарифа на вывоз мусора — стоимость услуги может вырасти более чем на 4,5 гривни для каждого человека ежемесячно.

Тарифы на коммунальные услуги в Кировоградской области могут снова вырасти — на этот раз речь идет о подорожании вывоза мусора в Кропивницком. Коммунальное предприятие «Экостайл» обратилось к городским властям с предложением пересмотреть действующий тариф на услугу по обращению с бытовыми отходами.

Как сообщает «Гречка», предприятие просит поднять стоимость вывоза мусора более чем на 4,5 гривни в расчете на одного человека ежемесячно. Основной причиной пересмотра тарифа коммунальщики называют существенный рост расходов — прежде всего на дизельное топливо, техническое обслуживание спецтранспорта и оплату труда персонала.

Почему «Экостайл» снова просит повысить тариф

Это уже не первая попытка предприятия скорректировать стоимость услуги. В мае 2026 года «Экостайл» уже добивался повышения — тогда тариф для жителей многоэтажек вырос до 91,14 грн, а для частного сектора — до 95,47 грн в месяц с одного человека. Теперь коммунальщики предлагают новое увеличение, которое, по их расчетам, должно покрыть рост себестоимости услуги.

По данным предприятия, расходы на топливо за последние месяцы существенно выросли, что напрямую влияет на стоимость логистики — спецавтотранспорт «Экостайла» ежедневно преодолевает десятки километров по маршрутам Кропивницкого. Кроме того, выросла стоимость запчастей и ремонтных работ.

Как узнать новый тариф и подать замечания

Предложение о повышении тарифа проходит процедуру общественного обсуждения. Жители Кропивницкого имеют право подать свои замечания и предложения по предложенным изменениям. Обратиться можно непосредственно в ООО «Экостайл» по адресу: улица Лавандовая, 27, город Кропивницкий, или на электронную почту предприятия. Также замечания принимает исполнительный комитет Кропивницкого городского совета.

Окончательное решение о пересмотре тарифа будет принимать исполнительный комитет городского совета после завершения процедуры общественного обсуждения. Если предложение «Экостайла» утвердят, новые суммы в платежках жители Кропивницкого увидят уже в ближайшие месяцы.

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