В украинских школах внедряют высокие парты, позволяющие ученикам учиться стоя. Исследования показали неожиданные результаты — улучшение памяти и концентрации, а сама инициатива уже охватила пять областей.

Образовательные инициативы в Украине все чаще ломают старые подходы — и одна из самых заметных касается того, как дети проводят время в классе. В украинских школах начали внедрять высокие парты, за которыми ученики могут учиться стоя, чередуя положение тела в течение урока. Как сообщает «Твое місто», за инициативой стоит общественная организация «Дамо дітям рухатись».

Руководитель ОО Богдан Цюваник рассказывает, что идея родилась из простого наблюдения: взрослые могут работать стоя, а дети вынуждены сидеть за партами по 6–8 часов ежедневно. Команда проработала 56 иностранных исследований и выяснила тревожную статистику: 75% подростков не соблюдают рекомендации ВОЗ по физической активности, 70–80% времени вне сна дети проводят сидя, и только 30% учеников могут посещать уроки физкультуры без угрозы для здоровья.

«Когда мы общались с коллегами из Министерства образования, Министерства здравоохранения, они сами рассказывали, что в начале учебного года в школу приходит 95% относительно здоровых детей. А в 11-м классе, когда дети завершают школу, оттуда выходит лишь 15% относительно здоровых детей. Страшные данные», — поделился Цюваник.

В 2021 году совместно с управлением образования Львовского городского совета ОО запустила эксперимент в трех школах — лицеях №31, №52 и лицее международных отношений имени Василия Стуса. В каждом заведении один класс учился с обычными партами, а другой — с сочетанием сидячих и стоячих. Исследование проводили совместно с Киевским институтом общественного здоровья имени А. Н. Марзеева.

Результаты оказались впечатляющими. «Определили, что память и концентрация внимания улучшаются примерно на 200%. То есть дети на самом деле лучше думают», — объясняет Цюваник. Операционная директор ОО Елена Лущинская добавила, что недавнее трехмесячное исследование подтвердило: когда ребенок стоит, его тело мобилизовано и нет возможности отвлекаться — в отличие от сидячего положения, когда ученик может крутиться.

Еще одно интересное наблюдение: дети, которые больше двигались на уроках, на переменах чаще выбирали спокойные занятия, тогда как ученики обычных классов сразу бежали играть. Это свидетельствует, что движение в течение урока компенсирует естественную потребность детей в активности.

По состоянию на середину 2026 года проект действует в пяти областях Украины: Львовской, Ровненской, Хмельницкой, Запорожской и Харьковской. К инициативе присоединились уже более 50 учебных заведений, где установили свыше 800 высоких парт для более чем трех тысяч детей. Отдельным направлением стало сотрудничество с «Фундацією змін» — высокие парты появились в трех подземных школах Запорожья, где ограниченное пространство делает их особенно уместными.

Как это работает на практике

ОО предлагает три модели использования стоячих парт: 50%, 30% или 25% от общего количества парт в классе. Минимальный порог — 25%, поскольку ребенок должен двигаться не менее часа в течение учебного дня. Речь идет не о том, чтобы стоять час непрерывно — каждые 10–15 минут ученики меняют положение. Школа выбирает модель самостоятельно, в зависимости от пространства класса и особенностей детей.

Организация также изучает влияние высоких парт на нейроотличных детей — в частности с расстройством аутистического спектра и синдромом дефицита внимания. Предварительные результаты показывают положительные изменения для детей с РАС, тогда как для детей с СДВГ методика работает не всегда — исследования продолжаются.

Высокие парты не являются новинкой: их концепцию разработали еще в начале ХХ века в Германии, а сегодня их активно используют в США, Великобритании, Австралии, Бельгии и Японии. Во Львове за высоким столом в свое время работал и Михаил Грушевский — этот стол до сих пор можно увидеть в его музее.