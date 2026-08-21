В Луцкой громаде официально повысили тариф на вывоз мусора. Для жителей многоквартирных домов плата выросла до 80,39 грн, для частного сектора — до 81,88 грн с человека в месяц.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области продолжается — на этот раз в Луцкой громаде официально выросли тарифы на вывоз мусора. Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета городского совета, а новые суммы в платежках лучане начали получать уже с 1 августа.

Как сообщает издание «Волынь» со ссылкой на Суспільне, для жителей многоквартирных домов областного центра плата за вывоз мусора выросла на 19,23 грн — до 80,39 грн с человека в месяц. Для жителей частного сектора услуга подорожала на 18,99 грн и теперь составляет 81,88 грн.

Почему выросли тарифы

Руководитель департамента экономической политики горсовета Борис Смаль объяснил, что основной причиной пересмотра тарифа стал существенный рост цен на топливо. «В предыдущем тарифе было заложено по 42 грн дизтопливо. Такой цены и близко сейчас нет. Сейчас дизтопливо — 76, уже и такой нет», — отметил чиновник.

По словам главного экономиста КП «Луцкспецкомунтранс» Ирины Ковальчук, расходы на горюче-смазочные материалы теперь составляют треть обновленного тарифа. Ежедневно для уборки мусора Луцкой громады коммунальное предприятие использует почти 30 спецавтомобилей. Оптимизацию маршрутов на предприятии считают невозможной — по словам Ковальчук, это привело бы к «бытовому коллапсу».

Реакция лучан

Жители Луцка по-разному восприняли новые цифры в платежках. Лучанка Елена Владимировна в комментарии журналистам отметила, что суммы выросли ощутимо: «Сами понимаете, что это слишком много. Уже все коммунальные поднимают, и очень дорого выходит». В то же время водитель КП «Луцкспецкомунтранс» Игорь Пацюк рассказал, что за смену бригада вывозит мусор из 250 контейнеров.

Коммунальщик Степан, который занимается подземными контейнерами, говорит, что рабочий день начинается в 6 утра, а когда ломаются машины — приходится работать до 10, а то и до 12 ночи. «Если бы еще зарплату повысили, то было бы вообще хорошо. Сейчас тариф по 80 гривен с чем-то за человека, а было по 60. Значит надо где-то на 20-30% и зарплату поднимать», — отметил он.

Что делать, если не согласны с начислениями

Если житель Луцкой громады считает, что ему начислили плату за вывоз мусора неправильно, стоит обратиться непосредственно в КП «Луцкспецкомунтранс». Предприятие расположено по адресу: Луцк, улица Дубновская, 34. Также можно позвонить в контакт-центр городского совета по номеру 15-80 или подать обращение через официальный сайт Луцкого городского совета. Для перерасчета необходимо предоставить копию платежки и документ, подтверждающий личность.

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