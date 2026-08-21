У Луцькій громаді офіційно підвищили тариф на вивезення сміття. Для мешканців багатоквартирних будинків плата зросла до 80,39 грн, для приватного сектору — до 81,88 грн з людини на місяць.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області триває — цього разу у Луцькій громаді офіційно зросли тарифи на вивезення сміття. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету міської ради, а нові суми в платіжках лучани почали отримувати вже з 1 серпня.

Як повідомляє видання «Волинь» із посиланням на Суспільне, для жителів багатоквартирних будинків обласного центру плата за вивезення сміття зросла на 19,23 грн — до 80,39 грн із людини на місяць. Для мешканців приватного сектору послуга здорожчала на 18,99 грн і тепер становить 81,88 грн.

Чому зросли тарифи

Керівник департаменту економічної політики міськради Борис Смаль пояснив, що основною причиною перегляду тарифу стало суттєве подорожчання пального. «У попередньому тарифі було закладено по 42 грн дизпаливо. Такої ціни і близько зараз нема. Зараз дизпаливо — 76, вже й такої нема», — зазначив посадовець.

За словами головної економістки КП «Луцькспецкомунтранс» Ірини Ковальчук, витрати на паливно-мастильні матеріали тепер становлять третину оновленого тарифу. Щодня для прибирання сміття Луцької громади комунальне підприємство використовує майже 30 спецавтомобілів. Оптимізацію маршрутів на підприємстві вважають неможливою — за словами Ковальчук, це призвело б до «побутового колапсу».

Реакція лучан

Мешканці Луцька по-різному сприйняли нові цифри в платіжках. Лучанка Олена Володимирівна в коментарі журналістам зазначила, що суми зросли відчутно: «Самі розумієте, що то дуже забагато. Вже усі комунальні підіймають і дуже вже дорого виходить». Водночас водій КП «Луцькспецкомунтранс» Ігор Пацюк розповів, що за зміну бригада вивозить сміття з 250 контейнерів.

Комунальник Степан, який займається підземними контейнерами, каже, що робочий день починається о 6 ранку, а коли ламаються машини — доводиться працювати до 10-ї, а то й до 12-ї ночі. «Якби тільки ще зарплату підвищили, то було б взагалі добре. Зараз тариф по 80 гривень з чимось за людину, а то було по 60. Значить треба десь на 20-30% і зарплату підіймати», — зазначив він.

Що робити, якщо не згодні з нарахуваннями

Якщо мешканець Луцької громади вважає, що йому нарахували плату за вивіз сміття неправильно, варто звернутися безпосередньо до КП «Луцькспецкомунтранс». Підприємство розташоване за адресою: Луцьк, вулиця Дубнівська, 34. Також можна зателефонувати до контакт-центру міської ради за номером 15-80 або подати звернення через офіційний сайт Луцької міської ради. Для перерахунку потрібно надати копію платіжки та документ, що підтверджує особу.

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