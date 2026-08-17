Бесплатное жилье для ВПЛ на Киевщине пополнилось еще одним восстановленным домом — в Макарове 50 семей получили ключи от квартир и теперь могут вернуться в свои дома.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация. В поселке завершили капитальный ремонт жилого дома, поврежденного в результате российских обстрелов. Одна из секций пострадала критически — из-за обстрелов и пожаров ее пришлось полностью демонтировать и возвести заново.

В доме восстановили несущие конструкции и кровлю, утеплили фасад, заменили окна и двери. Отремонтировали квартиры, подъезды и места общего пользования. Полностью восстановили водоснабжение, канализацию, отопление, газо- и электроснабжение.

«Наш главный принцип в восстановлении жилья — возвращать людям возможность жить в собственном доме. В Макарове сегодня домой возвращаются 50 семей. В то же время мы не просто отстраиваем разрушенное, а делаем жилье более безопасным, доступным и комфортным», — отметил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Что сделали для безопасности и комфорта

Вместе с восстановлением дома обустроили укрытие. Подвальное помещение переоборудовали в сооружение двойного назначения, которое можно использовать как убежище. Также обеспечили безбарьерный доступ к дому и укрытию.

Отдельно восстановили придомовую территорию: проложили пешеходные дорожки, вернули наружное освещение и озеленение.

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