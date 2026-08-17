Безкоштовне житло для ВПО на Київщині поповнилося ще одним відновленим будинком — у Макарові 50 родин отримали ключі від квартир і тепер можуть повернутися до своїх домівок.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. У селищі завершили капітальний ремонт житлового будинку, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Одна із секцій зазнала критичних руйнувань через обстріли та пожежі, тож її довелося повністю демонтувати й звести заново.

У будинку відновили несучі конструкції та покрівлю, утеплили фасад, замінили вікна і двері. Відремонтували квартири, під'їзди та місця загального користування. Повністю відновили водопостачання, каналізацію, опалення, газо- та електропостачання.

«Наш головний принцип у відновленні житла — повертати людям можливість жити у власному домі. У Макарові сьогодні додому повертаються 50 родин. Водночас ми не просто відбудовуємо зруйноване, а робимо житло безпечнішим, доступнішим та більш комфортним», — зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Що зробили для безпеки та комфорту

Разом із відновленням будинку облаштували укриття. Підвальне приміщення переобладнали на споруду подвійного призначення, яку можна використовувати як сховище. Також забезпечили безбар'єрний доступ до будинку та укриття.

Окремо відновили прибудинкову територію: проклали пішохідні доріжки, повернули зовнішнє освітлення та озеленення.

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