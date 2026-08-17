Вартість вивезення побутового сміття в Одесі залежить від компанії-постачальника. Різниця між тарифами для багатоповерхівок і приватного сектору сягає понад 25 гривень.

Комунальні тарифи в Одесі знову змінюються, і цього разу увага прикута до вивезення побутового сміття. Опубліковано актуальні розцінки, які діятимуть у вересні 2026 року, — і вони залежать від того, яка саме компанія обслуговує будинок.

Про це повідомляє Теплодар.biz.ua. У багатоквартирному секторі тариф рахують із розрахунку на одну особу за місяць. Найдорожче послуга коштує в «Еко-Ренесанс» — 35,49 грн з людини. Трохи нижчий тариф у «ТВ-Серрус» — близько 34,80 грн.

Ще дешевше вивіз сміття обходиться клієнтам «Одескомунтранс» — майже 34,13 грн, а найнижчу ціну пропонує «Кліар-Сіті» — приблизно 33,99 грн. Різниця між найдорожчим і найдешевшим варіантом у багатоповерхівках становить близько 1,5 грн з особи щомісяця.

У приватному секторі платити доведеться більше

Власникам приватних будинків вивезення сміття обходиться значно дорожче. Тут також лідирує «Еко-Ренесанс» із тарифом 61,26 грн. Далі йдуть «ТВ-Серрус» — 60,07 грн, «Одескомунтранс» — 58,89 грн та «Кліар-Сіті» — 58,68 грн.

Як перевірити, скільки ви платите за вивіз сміття

Вивезенням побутових відходів в Одесі займаються як комунальні, так і приватні підприємства — «Еко-Ренесанс», «ТВ-Серрус», «Одескомунтранс» та «Кліар-Сіті». Щоб зрозуміти свою суму, знайдіть у платіжці назву компанії-постачальника і звірте її з наведеними вище тарифами.

Якщо сума в квитанції помітно відрізняється від тарифу вашої компанії, варто звернутися до постачальника послуги або до управителя будинку (ОСББ, ЖБК, керуючої компанії) за роз'ясненням.

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