Стоимость вывоза бытового мусора в Одессе зависит от компании-поставщика. Разница между тарифами для многоэтажек и частного сектора достигает более 25 гривен.

Коммунальные тарифы в Одессе снова меняются, и на этот раз внимание приковано к вывозу бытового мусора. Опубликованы актуальные расценки, которые будут действовать в сентябре 2026 года, — и они зависят от того, какая именно компания обслуживает дом.

Об этом сообщает Теплодар.biz.ua. В многоквартирном секторе тариф считают из расчета на одного человека в месяц. Дороже всего услуга стоит в «Эко-Ренессанс» — 35,49 грн с человека. Чуть ниже тариф у «ТВ-Серрус» — около 34,80 грн.

Еще дешевле вывоз мусора обходится клиентам «Одескоммунтранс» — почти 34,13 грн, а самую низкую цену предлагает «Клиар-Сити» — примерно 33,99 грн. Разница между самым дорогим и самым дешевым вариантом в многоэтажках составляет около 1,5 грн с человека ежемесячно.

В частном секторе платить придется больше

Владельцам частных домов вывоз мусора обходится значительно дороже. Здесь также лидирует «Эко-Ренессанс» с тарифом 61,26 грн. Далее идут «ТВ-Серрус» — 60,07 грн, «Одескоммунтранс» — 58,89 грн и «Клиар-Сити» — 58,68 грн.

Как проверить, сколько вы платите за вывоз мусора

Вывозом бытовых отходов в Одессе занимаются как коммунальные, так и частные предприятия — «Эко-Ренессанс», «ТВ-Серрус», «Одескоммунтранс» и «Клиар-Сити». Чтобы понять свою сумму, найдите в платежке название компании-поставщика и сверьте ее с приведенными выше тарифами.

Если сумма в квитанции заметно отличается от тарифа вашей компании, стоит обратиться к поставщику услуги или к управителю дома (ОСМД, ЖСК, управляющей компании) за разъяснением.

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